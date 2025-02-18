Студентов-близнецов приговорили по делу о диверсии в Подмосковье

Военный суд приговорил 20-летних братьев Мельниковых: Матвея к 20 годам лишения свободы, Тимофея — к 19, а признанного их пособником Юрия Михеева — к 7 годам заключения в колонии строгого режима. Братья признали вину

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Судья 2-го Западного окружного военного суда Игорь Никитчук на заседании 18 февраля признал виновными фигурантов дела о подготовке диверсии на территории воинской части в Подмосковье и назначил: Юрию Михееву — 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима, Матвею Мельникову — 20 лет, Тимофею Мельникову — 19 лет, сообщает корреспондент РБК из зала суда. Братьям Мельниковым также назначен штраф по 300 тыс. рублей каждому. Заключение все трое должны будут отбывать в колонии строгого режима.

Обвинение 19-летнему Юрию Михееву и 20-летним братьям-близнецам Матвею и Тимофею Мельниковым предъявили по статье о покушении на диверсию группой лиц с тяжкими последствиями (ч. 1 ст. 30, пп. «а», «в» ч. 2 ст. 281 УК), братьям в окончательной редакции обвинения вменяли также госизмену (ст. 275 УК) и участие в запрещенной в России террористической организации «Легион «Свобода России» (ст. 205.5 УК).

По версии следствия, Мельниковы были завербованы спецслужбами Украины и вступили в «Легион «Свобода России», по заданию которого готовили поджог военных объектов на базе хранения и ремонта зенитной техники в Дмитровском районе Московской области. Для видеофиксации происходящего один из братьев привлек своего приятеля Михеева. Кроме того, как сообщили в суде, близнецы планировали переехать на Украину и воевать в добровольческих подразделениях ВСУ.

Троих молодых людей задержали осенью 2023 года. Студента четвертого курса МГТУ им. Баумана Матвея Мельникова и учащегося второго курса технического колледжа Юрия Михеева схватили 10 ноября прямо на территории воинской части. При задержании у них обнаружили бутылки с зажигательной смесью. 22 ноября Тимофея Мельникова задержали в Смоленске, где он учился на втором курсе медицинского университета

Матвей и Тимофей Мельниковы полностью признали вину. Юрий Михеев признал факт проникновения в воинскую часть, но заявил, что не согласен с обвинением в подготовке теракта и не считает свою роль в преступлении значительной.

В открытой части процесса прошли допросы матери двух обвиняемых Татьяны Мельниковой и других родственников подсудимых. Мать заявила, что у братьев были «психические искажения», связанные с восприятием окружающего мира. Однако до ареста они не успели полностью пройти медицинский осмотр и формально болезнь никак не зарегистрирована. Судебно-медицинская экспертиза признала их вменяемыми. По словам Татьяны Мельниковой, близнецы воспитывались в условиях патриотизма, а она, как и ее муж, поддерживает политику России.

«У всех людей есть две такие гордости, что ли, я не знаю, две такие самые близкие [вещи]… один человек, а второе — это Отечество. Мать и Отечество. Вот они предали Отечество. Если они предали Отечество, второй шаг, вы знаете, какой», — произнес судья на допросе. Во время ее выступления в суде он также предположил, что после вынесения приговора Мельникову «попросят» с работы, — она занимает должность замдиректора одной из школ Дмитрова.

Василий Михеев, отец Юрия, охарактеризовал сына как доброго, отзывчивого парня, который попал под чужое влияние и увлекся субкультурой скинхедов. Он утверждал, что всегда старался дать сыну патриотическое воспитание, а накануне ареста сына семья договорилась, что из-за плохой успеваемости Михеев-младший пойдет служить в армию.

Двоюродная бабушка Матвея и Тимофея Мельниковых рассказала, что была в СИЗО на свидании с близнецами. По ее словам, они полностью осознали содеянное и раскаялись. Женщина вспомнила, что Матвей Мельников помогал сокамернику писать прошение об отправке из изолятора в зону военной операции, а сами братья тоже планируют искупить вину участием в боевых действиях. В ответ судья заявил, что осужденных за госизмену на военную операцию не берут.

17 февраля, на четвертом заседании по существу, Никитчук закрыл процесс из-за «реальных угроз» участникам разбирательства, не уточнив, кому именно поступили угрозы. Допрос обвиняемых и прения сторон проходили в закрытом режиме. Родственников и журналистов пустили в зал только на оглашение приговора.

Адвокат Михеева Игорь Поповский в разговоре с РБК заявил, что следствие неправильно квалифицировало деяние, совершенное его подзащитным. Роль молодого человека заключалась в видеофиксации поджога, который, по показаниям, должен был осуществить Матвей Мельников, но поскольку подсудимые были задержаны во время приготовления к совершению преступления, то и действия Михеева являются приготовлением к совершению пособничества. «Инкриминируемые Михееву деяния не образуют с его стороны состава по ст. 281 УК (диверсия), так как ни соучастников, ни средств совершения преступления он не приискивал, его роль заключалась только в видеофиксации результатов поджога», — отметил юрист в разговоре с РБК.