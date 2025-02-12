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Военная операция на Украине ,  
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Новосибирцу дали девять лет за планы воевать против России

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Второй Западный окружной военный суд приговорил жителя Новосибирской области к девяти годам лишения свободы за попытку перехода границы с Украиной для участия в боевых действиях против российских войск. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Белгородской области.

По версии следствия, 29-летний житель города Искитима Новосибирской области планировал незаконно пересечь государственную границу России, чтобы впоследствии вступить в ряды действующей на территории Украины террористической организации. Однако мужчина не смог осуществить задуманное: пограничники задержали его в Белгородском районе.

В отношении него возбудили уголовное дело по статьям о покушении на госизмену (ч. 1 ст. 30, ст. 275) и покушении на участие в деятельности террористической организации (ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 Уголовного кодекса).

Первые три года осужденный проведет в тюрьме, а оставшиеся шесть — в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

В Белгородской области женщину задержали за планы воевать против России
Политика
Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

В сентябре 2024 года похожий случай произошел в Белгородской области. Тогда силовики задержали женщину, планировавшую воевать против России.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ст. 275 Уголовного кодекса (покушение на государственную измену) в отношении россиянки 1994 года рождения. Она попыталась выехать на Украину для «участия в боевых действиях против Вооруженных сил Российской Федерации», уточнили в ФСБ. Максимальное наказание по статье о покушении на госизмену — 20 лет лишения свободы.

«Женщина посредством интернета установила контакт с одним из представителей украинского военизированного объединения, запрещенного в России, с целью вступления в его ряды», — отметили в службе безопасности.

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Украина Россия Новосибирская область Белгородская область государственная граница ФСБ суд побег госизмена
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