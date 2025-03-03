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Политика ,  
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Минобороны Польши опровергло сведения о нехватке средств на покраску F-16

Солдаты польской армии маршируют перед истребителем F-16
Солдаты польской армии маршируют перед истребителем F-16 (Фото: Alik Keplicz / AP / ТАСС)

Министерство национальной обороны Польши опровергло сообщения о нехватке средств на покраску истребителей F-16. Материал о сложностях с финансированием работ ранее опубликовало издание Gazeta Polska Codziennie.

В нем со ссылкой на документы говорилось, что правительство экономит на обслуживании польских F-16. В частности, военные отказываются от нанесения на самолеты покрытия, которое делает их менее заметными для вражеских радаров.

Инспекторат поддержки Вооруженных сил Польши опубликовал в социальной сети X пост с опровержением.

«Покраска самолетов F-16 покрытием Have Glass II осуществляется в рамках контракта на обслуживание с военным авиазаводом № 2. Этот контракт финансируется в течение бюджетного года из средств, выделяемых инспекторатом в зависимости от реальных потребностей», — говорится в сообщении.

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Фото:Omar Marques / Getty Images

Как сообщил министр иностранных дел Радослав Сикорский, Польша планирует увеличить свои расходы на оборону до 5% от ВВП в 2025 году. По его словам, президент США Дональд Трамп был «прав, настаивая на том, что союзники должны тратить больше».

Страны НАТО договорились нарастить расходы на оборону до отметки 2% от ВВП в 2014 году. Вице-канцлер Минобороны Эстонии Туули Дунетон заявила, что страны блока начнут обсуждать повышение оборонных расходов до 2,5% ВВП на саммите в Гааге, который пройдет 24–26 июня 2025 года. На полях саммита НАТО в Вашингтоне британский премьер Кир Стармер призвал «пойти дальше», также предложив повысить минимальный уровень военных расходов до 2,5% от ВВП.

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Теги
Минобороны Польши Польша истребители F-16 расходы на оборону
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