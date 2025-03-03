Главой музейного центра РОСИЗО стал автор проекта «Искусство пропаганды»

Иван Лыкошин (Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости)

Новым директором государственного музейно-выставочного центра РОСИЗО стал Иван Лыкошин, сообщила министр культуры России Ольга Любимова.

«На новом посту Иван Лыкошин сосредоточится на развитии региональных выставок центра и организации знаковых межмузейных проектов», — написала она.

Как рассказала Любимова, с 2017 года Лыкошин был куратором цикла выставок «Актуальная Россия», подготовленных совместно с центром РОСИЗО, с 2020-го организовал ряд крупных выставочных проектов в парке «Зарядье».

Помимо этого также с РОСИЗО он реализовал проект «Искусство пропаганды», а совместно с Русским музеем — монографическую выставку Павла Филонова.

Кроме того, Лыкошин — автор монографии об архитектуре Москвы, входит в Союз писателей России и последние пять лет руководит Московской арт-премией, отметила министр.

Центр РОСИЗО основан в 1959 году, занимается разработкой и реализацией выставочных проектов самостоятельно и в партнерстве с ведущими мировыми музеями и культурными центрами. Фонд РОСИЗО насчитывает более 45 тыс. объектов.

С 2021 года генеральным директором центра была Ольга Галактионова, в январе 2025-го она стала директором государственного музея изобразительных искусств им. А.С.Пушкина. До назначения Лыкошина и.о. гендиректора РОСИЗО был замдиректора центра Георгий Москвичев.