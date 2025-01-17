И. о. главы РОСИЗО назначили замруководителя Георгия Москвичева

Георгий Москвичев (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Исполняющим обязанности гендиректора Государственного музейно-выставочного центра РОСИЗО назначен Георгий Москвичев, который ранее занимал должность заместителя руководителя центра, подтвердили РБК в пресс-службе организации.

Центр РОСИЗО был основан в 1959 году. Организация занимается разработкой и реализацией выставочных проектов, самостоятельно и в партнерстве с ведущими мировыми музеями и культурными центрами. Фонд РОСИЗО насчитывает более 45 тыс. единиц хранения. С 2021 года генеральным директором РОСИЗО была Ольга Галактионова.

Утром 17 января глава Минкультуры Ольга Любимова сообщила о назначении Галактионовой директором Государственного музея изобразительных искусств им. А.С.Пушкина. До этого должность руководителя музея занимала Елизавета Лихачева.

Под руководством Галактионовой были созданы такие крупные выставочные проекты, как «Кукрыниксы. 100 лет», «Филонов. Художник мирового расцвета», «Бессмертие подвига», а также «ДК СССР» — лауреат первой Национальной премии в области музейного дела имени Д.С.Лихачева.