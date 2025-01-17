У Пушкинского музея появился новый директор

Ольга Галактионова (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Ольга Галактионова назначена директором Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, об этом сообщила глава Минкультуры Ольга Любимова.

Галактионова с 2021 года возглавляла РОСИЗО. Как рассказала Любимова, под ее руководством были созданы такие крупные выставочные проекты, как «Кукрыниксы. 100 лет», «Филонов. Художник мирового расцвета», «Бессмертие подвига», а также «ДК СССР» — лауреат первой Национальной премии в области музейного дела имени Д.С. Лихачева.

В частности, РОСИЗО открыл детские центры и Музей кино в ДНР, отметила Любимова.

До Галактионовой Пушкинский музей менее двух лет возглавляла Елизавета Лихачева. О своем увольнении она сообщила РБК накануне, не уточнив причины. «Коммерсантъ» со ссылкой на источники анонсировал представление нового директора коллективу музея 17 января.

В ноябре прошлого года Лихачева назвала «глупостью» приостановку работы музея ГУЛАГа, где специалисты Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве (ЦЭИИС) выявили нарушения пожарной безопасности. Речь идет о нахождении на территории музея вентиляционной камеры метро, передавало агентство «Москва» со ссылкой на источник в департаменте культуры столичной мэрии. По словам Лихачевой, некоторые люди, называющие себя патриотами, видят помощь врагу в теме сталинских репрессий, хотя их осудили в эпоху СССР, а незаконно осужденных реабилитировали. Она назвала московский музей ГУЛАГа «одной из самых выдающихся и авторитетных институций» в России и выразила надежду на то, что произошедшее с ним «дойдет до начальства, проснутся, откроют и оставят людей в покое», поскольку «ничего там такого нет».

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