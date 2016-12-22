Минкультуры подтвердило миллионные премии руководству РОСИЗО

Комиссия Минкультуры нашла подтверждения тому, что и.о. главы РОСИЗО выписывала себе и другим сотрудникам учреждения многомиллионные премии. В общей сложности речь идет о 15 млн руб.

Вера Лагутенкова (Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости)

Комиссия Минкультуры после проведенной проверки подтвердила сообщения о том, что исполняющая обязанности главы музейно-выставочного центра РОСИЗО Вера Лагутенкова выписывала себе и некоторым своим подчиненным многомиллионные премии. Об этом РБК заявил директор департамента музеев Минкультуры России Владислав Кононов.

Он уточнил, что после поступившего запроса относительно подобной информации министерство направило в РОСИЗО комиссию для выяснения достоверности этих сведений и обстоятельств. «В ходе проверки они были подтверждены», — сказал Кононов. По его словам, нескольким сотрудникам учреждения были выплачены премии на сумму более 15 млн руб. Себе Лагутенкова за ноябрь начислила 3,5 млн руб.​ «премиальных» безо всяких согласований с учредителем, уточнил он.

«Ситуация, когда исполняющий обязанности руководителя учреждения росчерком своего же пера получает необоснованно большие премии, служит серьезным основанием для принятия самых жестких, но адекватных сложившейся ситуации мер», — подчеркнул глава департамента.

Он отметил, что министерство «глубоко возмущено и считает подобные действия недопустимыми». «Особый драматизм ситуации заключается в том, что на 6 декабря была назначена защита исполняющей обязанности директора концепции развития РОСИЗО в Минкультуры России. Полагаю, что, исходя из таких действий, из-за потери доверия, ни о какой защите концепции не может быть и речи. В кратчайшие сроки мы подготовим свои предложения, в том числе кадровые», — сказал Кононов.

Лагутенкова была назначена и.о. главы РОСИЗО 31 октября, перейдя на эту позицию с должности замдиректора учреждения. Накануне радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на оказавшиеся в ее распоряжении документы сообщила, что Лагутенкова в первый же​ месяц работы в новой должности выписала себе более 3,7 млн руб., из которых 2 млн руб. были премией за девять месяцев работы на посту замдиректора РОСИЗО. Премии также получили глава дирекции Государственного центра современного искусства, входящего в состав РОСИЗО, Майя Хнеркова (3,38 млн руб.), советник гендиректора РОСИЗО Максим Кобенко (6,44 млн руб.) и руководитель дирекции по финансово-экономической деятельности Александр Бутков (6,77 млн руб.).

Радиостанция позднее привела комментарий пресс-службы РОСИЗО. В нем говорится, что премии были выплачены из внебюджетных средств, в соответствии с законодательством. «Вклад указанных сотрудников в работу учреждения привел к значительному привлечению негосударственных средств в объеме 281 617 835,04 руб.», — сообщили в РОСИЗО.

Комментируя эту ситуацию, Кононов пояснил, что Минкультуры ежеквартально регулирует премии директорам учреждений по основным критериям деятельности учреждения. Максимально допустимый размер премии — 300% месячного содержания, уточнил он. Кроме того, объяснил глава департамент, есть отдельные премии, которые выплачиваются руководителям по итогам года в случае существенного превышения плановых показателей по внебюджетным доходам. «В данном случае возникла коллизия, поскольку исполняющая обязанности директора, которая выписывала себе премии, не была руководителем, а исполняла обязанности. По сути, не имея формального запрета на распределение денежных средств и поощрений, она воспользовалась этой коллизией», — подчеркнул Кононов.