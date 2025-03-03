Алиханов назвал срок первых полетов импортозамещенных МС-21 и SJ-100

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Первые полеты импортозамещенных пассажирских самолетов МС-21 и SJ-100 планируется провести в первой половине 2025 года, сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов на заседании президиума совета законодателей России.

«Первые полеты полностью импортозамещенных самолетов МС-21 с двигателем ПД-14 и SJ-100 с двигателем ПД-8 планируем [провести] в течение первого полугодия. После чего начнутся уже сертификационные летные испытания», — отметил он.

По его словам, сейчас в производстве находится 13 серийных самолетов МС-21 и 20 серийных бортов SJ-100, десять из которых уже в процессе окончательной сборки, монтажа оборудования и систем.

Алиханов добавил, что продолжается работа по созданию легкого самолета «Байкал» для нужд Дальнего Востока и северных территорий России.

В феврале 2024 года глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, что начало серийных поставок пассажирских самолетов МС-21 переносится на 2025–2026 годы. «Аэрофлот» ожидал первые шесть машин в конце 2024 года.

Двигатели ПД-14 для МС-21 производят на пермском предприятии АО «ОДК-Авиадвигатель». Их серийное производство стартовало в апреле прошлого года. Планируется, что к 2030 году объем производства должен составить 160 двигателей в год.