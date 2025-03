ГП признала нежелательной бельгийскую ALDE и ее молодежное крыло

Фото: Андрей Любимов / РБК

Генеральная прокуратура России признала нежелательными на территории страны две организации из Бельгии: Alliance of Liberals and Democrats for Europe Party (ALDE) и ее молодежное крыло — European Liberal Youth (ELY). Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По данным Генпрокуратуры, ALDE — «одна из наиболее антироссийски настроенных политических сил Европейского союза, которая последовательно занимается дискредитацией российской внутренней и внешней политики, обвиняя органы власти в нарушении демократических принципов, прав и свобод граждан».

С начала военной операции на Украине «партия и ее молодежное крыло выступают за международную изоляцию России, требуют наращивания санкционного давления», отметили в надзорном ведомстве.

Кроме того, обе организации «призывали США и страны Европы снять ограничения на нанесение ударов по территории России западным дальнобойным оружием», добавили там.

The Alliance of Liberals and Democrats for Europe Party («Альянс либералов и демократов за Европу») была основана в 1993 году. Включает в себя либеральные и либерально-демократические партии, в основном действующие в государствах Евросоюза.

Зарегистрирована в Бельгии как некоммерческая ассоциация. Изначально называлась «Европейская либерально-демократическая и реформистская партия» (European Liberal Democrat and Reform Party). В Европейском парламенте имеет 75 мест, еще 8 мест представлены в Европейской комиссии.

Молодежное крыло партии объединяет либеральные молодежные и студенческие организации со всей Европы, которые насчитывают более 200 тыс. человек. На национальном уровне члены партии участвуют в правительствах 12 из 27 стран ЕС, включая премьер-министров Бельгии (Шарль Мишель, Реформаторское движение), Нидерландов (Марк Рютте, Народная партия за свободу и демократию), Люксембурга (Ксавье Беттель, Демократическая партия), Финляндии (Юха Сипиля, Финляндский центр), Дании (Ларс Лёкке Расмуссен, Либеральная партия Дании), Эстонии (Юри Ратас, Центристская партия Эстонии), Словении (Марьян Шарец, Список Марьяна Шареца), Чехии (Андрей Бабиш, ANO 2011). Также члены партии представлены в правительствах Хорватии, Румынии, Латвии и Литвы.