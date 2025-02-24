Генпрокуратура признала нежелательной Russian Democratic Society
Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность сербской неправительственной организации (НПО) Russian Democratic Society. Об этом сообщила пресс-служба надзорного органа.
«Цель [НПО] — формирование на территории республики массового протестного движения против России», — говорится в сообщении.
По информации ведомства, НПО в 2022 году основали подданный Королевства Нидерландов и бывший муниципальный депутат из Санкт-Петербурга. За два года организация провела в Сербии более 20 публичных мероприятий в поддержку Украины.
По версии прокуратуры, участники НПО, в частности, выступают против проведения военной операции, а также распространяют в Сети недостоверные сведения о якобы имевших место фактах принудительного переселения украинских детей.
Помимо этого, организация является партнером нежелательных и признанными террористическими организаций в России, уточнили в ведомстве.
Ранее в феврале Генпрокуратура признала нежелательной «Ассоциацию свободных россиян». Надзорный орган обосновал решение тем, что ее основатели выступают за свержение власти в России и против военной операции, а также собирают деньги для Вооруженных сил Украины. Помимо этого, активное участие в работе организации принимают «лица, занимающиеся антироссийской пропагандой и продвигающие идеи ЛГБТ-сообщества» («международное общественное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено), добавили в прокуратуре.
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