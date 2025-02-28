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Политика ,  
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Против Шульман завели дело об участии в нежелательной организации

Мещанский районный суд зарегистрировал административное дело против Екатерины Шульман об участии в нежелательной организации. Ей грозит штраф до 15 тыс. руб.
Екатерина Шульман
Екатерина Шульман (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Мещанский районный суд зарегистрировал административный иск в отношении политолога Екатерины Шульман (признана Минюстом иноагентом ), следует из данных в картотеке дел.

Ей вменяют нарушение ст. 20.33 КоАП (участие в деятельности нежелательной организации). Она предусматривает максимальное наказание для физических лиц в виде штрафа до 15 тыс. руб.

Другие детали дела пока не опубликованы.

РБК обратился за комментарием в Мосгорсуд и к Екатерине Шульман.

Шульман оштрафовали на 50 тыс. руб. за отсутствие маркировки иноагента
Политика
Екатерина Шульман
Шульман родилась в Туле, окончила Российскую академию государственной службы при президенте, защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата политических наук. Преподавала в Московской высшей школе социальных и экономических наук и Институте общественных наук РАНХиГС, входила в Совет по правам человека, стала автором ряда книг по политологии и ведущей авторской программы «Статус».

Политолог выступила с осуждением военной операции на Украине. 15 апреля 2022 года российский Минюст внес ее в реестр иноагентов. Этому предшествовал ее отъезд в Германию в качестве стипендиата Фонда Роберта Боша. Согласно постановлению Замоскворецкого суда Москвы, Шульман присвоили статус иноагента из-за получения ею средств из Германии, Ирландии, Канады, США и Франции, а также от Оксфордского российского фонда (признан нежелательной организацией в России). Она безуспешно пыталась обжаловать включение в этот реестр Минюста. За отсутствие соответствующей маркировки политолога неоднократно штрафовали.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
При участии
Елена Степанова
Россия Москва Мещанский районный суд Москвы административное дело Екатерина Шульман штраф
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