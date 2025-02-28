Против Шульман завели дело об участии в нежелательной организации
Мещанский районный суд зарегистрировал административный иск в отношении политолога Екатерины Шульман (признана Минюстом иноагентом ), следует из данных в картотеке дел.
Ей вменяют нарушение ст. 20.33 КоАП (участие в деятельности нежелательной организации). Она предусматривает максимальное наказание для физических лиц в виде штрафа до 15 тыс. руб.
Другие детали дела пока не опубликованы.
РБК обратился за комментарием в Мосгорсуд и к Екатерине Шульман.
Политолог выступила с осуждением военной операции на Украине. 15 апреля 2022 года российский Минюст внес ее в реестр иноагентов. Этому предшествовал ее отъезд в Германию в качестве стипендиата Фонда Роберта Боша. Согласно постановлению Замоскворецкого суда Москвы, Шульман присвоили статус иноагента из-за получения ею средств из Германии, Ирландии, Канады, США и Франции, а также от Оксфордского российского фонда (признан нежелательной организацией в России). Она безуспешно пыталась обжаловать включение в этот реестр Минюста. За отсутствие соответствующей маркировки политолога неоднократно штрафовали.
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