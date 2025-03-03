 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Ростовский губернатор сообщил об отраженной атаке беспилотников

Сюжет
Военная операция на Украине

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку дронов в Красносулинском районе Ростовской области, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

«Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет», — написал он.

Губернатор соседней Воронежской области Александр Гусев объявил поздним вечером 2 марта (23:24 мск) опасность атаки БПЛА в регионе и отменил ее ранним утром 3 марта (5:37 мск).

Житель Курской области получил ранение при атаке дрона
Политика

Власти приграничный регионов России регулярно сообщают об отражениях атак БПЛА.

В конце января Гусев сообщил ликвидации нескольких беспилотников в Воронежской области. Слюсарь в ночь на 3 февраля сообщил о том, что средства ПВО в Ростовской области сбили 29 беспилотников.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп выгнал Зеленского из Белого дома

Госдепартамент США прекратил поддержку восстановления энергосети Украины

Полное видео конфликта Зеленского, Трампа и Вэнса

Трамп обвинил Зеленского в оскорблении США

Перепалка Трампа и Зеленского. Фоторепортаж

Трамп и Вэнс заявили, что не позволят использовать американский народ

Как отреагировал рынок на перепалку Трампа и Зеленского

В Китае пропал министр промышленности и информационный технологий

Как подготовить автомобиль к весне. Рекомендации экспертов

В деле «Домодедово» появились документы финразведки

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Юрий Слюсарь Ростовская область дроны
Материалы по теме
Минобороны сообщило о 48 сбитых дронах за ночь
Политика
Ростовский глава рассказал о сбитых БПЛА над Ростовом и двумя районами
Политика
Над четырьмя российскими регионами за вечер сбили 53 беспилотника
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 марта
EUR ЦБ: 91,57 (-0,47) Инвестиции, 01 мар, 10:20 Курс доллара на 1 марта
USD ЦБ: 88,26 (+0,56) Инвестиции, 01 мар, 10:20
«Анора» получила «Оскар» как лучший фильмОбщество, 06:44
В Госдуме сообщили о росте размера возврата по налоговым вычетамФинансы, 06:41
Bosch сократит число сотрудниковБизнес, 06:12
Ростовский губернатор сообщил об отраженной атаке беспилотниковПолитика, 05:46
Бастрыкин подтвердил окончание расследования дела о теракте в «Крокусе»Общество, 05:39
Орбан назвал итог саммита в Лондоне по Украине опасным и ошибочнымПолитика, 05:17
Эксперты назвали исчезающие из русского языка словаОбщество, 05:00
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Пожар на НПЗ в Уфе локализовалиОбщество, 04:52
Вэнс перевез семью в тайное место после столкновения с активистамиПолитика, 04:32
Глава ФБР поручил конгрессу расследование помощи УкраинеПолитика, 04:29
Зеленский предложил Грэму гражданство Украины в ответ на призыв уйтиПолитика, 04:06
Юра Борисов не получил «Оскар»Общество, 03:32
Зеленский вновь отверг мир без возвращения утраченных Украиной земельПолитика, 03:29
Около 147 строителей отравились после обеда от «Енидем»Общество, 02:57