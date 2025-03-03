Ростовский губернатор сообщил об отраженной атаке беспилотников

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку дронов в Красносулинском районе Ростовской области, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

«Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет», — написал он.

Губернатор соседней Воронежской области Александр Гусев объявил поздним вечером 2 марта (23:24 мск) опасность атаки БПЛА в регионе и отменил ее ранним утром 3 марта (5:37 мск).

Власти приграничный регионов России регулярно сообщают об отражениях атак БПЛА.

В конце января Гусев сообщил ликвидации нескольких беспилотников в Воронежской области. Слюсарь в ночь на 3 февраля сообщил о том, что средства ПВО в Ростовской области сбили 29 беспилотников.