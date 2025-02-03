В Ростовской области за ночь сбили 29 дронов

В ночь на 3 февраля средства ПВО в Ростовской области сбили 29 беспилотников. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет, написал губернатор.

Дроны были уничтожены в небе над Кашарским, Красносулинским, Матвеево-Курганским, Миллеровским, Тарасовским, Чертковским и Шолоховским районами.

Опасность атаки беспилотников была объявлена и в Воронежской области: за ночь средства ПВО уничтожили несколько дронов в двух районах. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Ранее массированная воздушная атака в Ростовской области была отражена в ночь на 31 января. Тогда военные сбили 25 беспилотников в Ростове, Таганроге, Шахтах, Новошахтинске и ряде районов.

В Воронежской области в тот день также сбили несколько дронов, обломки которых повредили промышленное предприятие, частный жилой дом, ферму и ранили водителя автомобиля.