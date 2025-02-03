В Ростовской области за ночь сбили 29 дронов
В ночь на 3 февраля средства ПВО в Ростовской области сбили 29 беспилотников. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет, написал губернатор.
Дроны были уничтожены в небе над Кашарским, Красносулинским, Матвеево-Курганским, Миллеровским, Тарасовским, Чертковским и Шолоховским районами.
Опасность атаки беспилотников была объявлена и в Воронежской области: за ночь средства ПВО уничтожили несколько дронов в двух районах. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Ранее массированная воздушная атака в Ростовской области была отражена в ночь на 31 января. Тогда военные сбили 25 беспилотников в Ростове, Таганроге, Шахтах, Новошахтинске и ряде районов.
В Воронежской области в тот день также сбили несколько дронов, обломки которых повредили промышленное предприятие, частный жилой дом, ферму и ранили водителя автомобиля.
Читайте РБК в Telegram.
МИД Испании заявил, что Европе придется восстановить отношения с Россией
Путин заявил, что Трамп «наведет порядок» среди европейских политиков
Вице-губернатор Приморья погиб, возвращаясь с боевого задания
Собянин показал, как будет выглядеть Цирк на Вернадского после реконструкции
Покупать сейчас или подождать: что будет с ценами на квартиры в 2025 году
Китайцы начнут продавать в России недорогой кроссовер с ресурсом более 1 млн км
РБК запускает винный салон. Расписание
Великобритания и страны ЕС не пришли к согласию о миротворцах на Украине
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
В 2024 году Турция приблизилась к рекордным показателям турпотока из России
Посланник Трампа рассказал о «надежном плане» завершения боев на Украине
В Финляндии школьнику с российским паспортом отказали в экскурсии