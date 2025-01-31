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Военная операция на Украине ,  
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Над Воронежской областью сбили еще несколько дронов

Губернатор Гусев: над Воронежской областью сбили еще несколько дронов
Сюжет
Военная операция на Украине

Силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сбили и подавили еще несколько беспилотников в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в телеграм-канале.

В Воронеже из-за падения подавленного дрона повреждено остекление на промышленном предприятии.

На юге региона один из сбитых беспилотников упал на автомобиль. Водитель получил ранение ноги. Там же из-за падения обломков повреждены частный жилой дом и ферма, где выбило стекла.

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Фото:Лев Федосеев / ТАСС

«Оперативные службы работают на местах происшествий. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется», — написал Гусев.

Губернатор предупредил об угрозе атаки дронов вечером. Около полуночи он сообщил, что в одном из районов и в Воронеже было уничтожено несколько беспилотников. «По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — уточнил Гусев.

Минобороны отчиталось, что с 19:50 до 22:00 было сбито 17 беспилотников, 11 из них — над Курской областью и по два — над Белгородской, Воронежской областями и Крымом.

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Теги
Александр Гусев Воронежская область беспилотники


 

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