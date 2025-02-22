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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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ТАСС узнал, что фигуранты дела после «Крокуса» планировали еще теракт

ТАСС: фигуранты дела после «Крокуса» планировали теракт в Дагестане
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Теракт в «Крокус Сити Холле»
Трое обвиняемых в обеспечении оружием исполнителей теракта в «Крокусе» сделали взрывчатку и готовились ее использовать на набережной Каспийска, говорится в материалах дела. Их задержали в Дагестане 31 марта
Каспийск
Каспийск (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Трое фигурантов дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» планировали еще один на набережной Каспийска в Дагестане, передает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Речь идет о У.А. Солиеве, З.А. Исмоилове и Ш.Н. Гадоеве. Суд впервые назвал их имена в контексте дела о теракте в «Крокусе» в конце августа прошлого года. Солиева, Исмоилова, Гадоева и двух граждан Таджикистана — М.А Солиева и Х.А. Хамидова — обвинили в обеспечении оружием четырех исполнителей теракта в концертном зале.

«В период с ноября 2023 года по 16 марта 2024 года [фигуранты] незаконно приобрели, перевозили и хранили не менее двух автоматов Калашникова, пистолет Макарова и боеприпасы к ним», — говорится в документах. Там отметили, что после событий в концертном зале (24–27 марта 2024 года) мужчины изготовили самодельную взрывчатку, с помощью которой планировали совершить теракт на набережной Каспийска.

По данным ТАСС, этих трех фигурантов задержали в ходе спецоперации в разных районах Дагестана 31 марта. Сейчас они находятся под арестом в Москве.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Всего в деле о теракте в «Крокусе» 27 фигурантов, сообщал глава СК Александр Бастрыкин. Расследование было завершено в начале февраля.

22 марта четверо вооруженных людей ворвались в концертный зал, открыли огонь по посетителям и подожгли помещения. Погибли более 140 человек, еще свыше 550 пострадали. Здание «Крокуса» полностью выгорело. По версии следствия, исполнители теракта — четыре гражданина Таджикистана Мухаммадсобир Файзов, Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода и Шамсидин Фаридуни.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Московская область Дагестан Каспийск теракт «Крокус Сити Холл» фигуранты дела
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