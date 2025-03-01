Зеленский ответил на призыв сенатора Грэма уйти в отставку

Президент Украины Владимир Зеленский отказался уйти в отставку после призыва сенатора-республиканца Линдси Грэма сделать это из-за перепалки с президентом США Дональдом Трампом.

«Это решение может принять только народ Украины», — ответил Зеленский в интервью Fox News на соответствующий вопрос журналиста (цитата по украинскому изданию «Страна»).

Ранее Грэм заявил, что Зеленский после ссоры с Трампом вряд ли может вести дела с США. «Ему либо нужно уйти в отставку и прислать кого-то, с кем мы сможем вести дела, либо ему нужно измениться», — сказал политик.

Встреча Зеленского и Трампа прошла в Вашингтоне 28 февраля. Украинский президент приехал в Белый дом, чтобы подписать соглашение по минеральным ресурсам, но переговоры начались с перепалки на глазах журналистов.

Зеленский выступил против переговоров с президентом России Владимиром Путиным, а Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс обвинили украинского лидера в неуважении к американской стороне и неблагодарности. В результате президент Украины покинул Белый дом досрочно, без подписания соглашения и пресс-конференции.

До встречи в Вашингтоне Трамп также призывал к проведению выборов на Украине. Он отметил, что Зеленского поддерживает всего 4% населения, и называл его «диктатором без выборов». Президент Украины назвал данные о рейтинге «дезинформацией России» и пообещал провести выборы после окончания боевых действий. Однако вскоре он заявил о готовности уйти в отставку, если это потребуется для наступления мира на Украине или вступления страны в НАТО.