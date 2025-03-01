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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский ответил на призыв сенатора Грэма уйти в отставку

Сюжет
Военная операция на Украине
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Возвращение Трампа в Белый дом

Президент Украины Владимир Зеленский отказался уйти в отставку после призыва сенатора-республиканца Линдси Грэма сделать это из-за перепалки с президентом США Дональдом Трампом.

«Это решение может принять только народ Украины», — ответил Зеленский в интервью Fox News на соответствующий вопрос журналиста (цитата по украинскому изданию «Страна»).

Ранее Грэм заявил, что Зеленский после ссоры с Трампом вряд ли может вести дела с США. «Ему либо нужно уйти в отставку и прислать кого-то, с кем мы сможем вести дела, либо ему нужно измениться», — сказал политик.

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Встреча Зеленского и Трампа прошла в Вашингтоне 28 февраля. Украинский президент приехал в Белый дом, чтобы подписать соглашение по минеральным ресурсам, но переговоры начались с перепалки на глазах журналистов.

Зеленский выступил против переговоров с президентом России Владимиром Путиным, а Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс обвинили украинского лидера в неуважении к американской стороне и неблагодарности. В результате президент Украины покинул Белый дом досрочно, без подписания соглашения и пресс-конференции.

До встречи в Вашингтоне Трамп также призывал к проведению выборов на Украине. Он отметил, что Зеленского поддерживает всего 4% населения, и называл его «диктатором без выборов». Президент Украины назвал данные о рейтинге «дезинформацией России» и пообещал провести выборы после окончания боевых действий. Однако вскоре он заявил о готовности уйти в отставку, если это потребуется для наступления мира на Украине или вступления страны в НАТО.

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Владимир Зеленский Линдси Грэм Украина США Дональд Трамп
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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