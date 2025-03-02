Туск рассказал о реакции лидеров стран ЕС на ссору Трампа и Зеленского

Дональд Туск (Фото: Toby Melville / Getty Images)

Лидеры ЕС и НАТО, присутствовавшие на саммите в Лондоне 2 марта, настаивали на необходимости единства после перепалки президента США Дональда Трампа и главы украинского государства Владимира Зеленского в Белом доме. Об этом заявил участник встречи, премьер-министр Дональд Туск на пресс-конференции, пишет The Guardian.

Он отметил, что некоторые лидеры все-таки описывали свои впечатления от встречи в Вашингтоне в «мрачных» тонах.

Лидеры также не обсуждали гарантии безопасности Украине, добавил он. По его мнению, любое такое заявление должно быть строго обязывающим, чтобы не создавать «ложную иллюзию безопасности». Туск подчеркнул, что Польша не намерена отравлять своих военных в Украину.

Премьер-министр Испании Педро Санчес, президент Финляндии Александр Стубб и президент Украины Владимир Зеленский на саммите европейских лидеров в Ланкастер-хаусе в Лондоне (Фото: Javad Parsa / NTB / Reuters) Премьер-министр Польши Дональд Туск (Фото: Toby Melville / Getty Images) Президент Франции Эмманюэль Макрон (Фото: Toby Melville / Getty Images) Президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Великобритании Кир Стармер (Фото: Toby Melville / Reuters) Aедеральный канцлер Германии Олаф Шольц (Фото: Toby Melville / Getty Images) Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер (Фото: Toby Melville / Reuters) Председатель Совета министров Италии Джорджа Мелони и премьер-министр Великобритании Кир Стармер (Фото: Ben Whitley / Getty Images) Задний ряд слева направо: генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, премьер-министр Нидерландов Дик Схооф, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, премьер-министр Чехии Петр Фиала, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Средний ряд слева направо: премьер-министр Испании Педро Санчес, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейского совета Антонио Коста, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Италии Джорджия Мелони, исполняющий обязанности президента Румынии Илие Болоян. Передний ряд слева направо: президент Финляндии Александр Стубб, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кейр Стармер, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Дональд Туск во время саммита в Ланкастер-хаус в Лондоне (Фото: Justin Tallis / Reuters) Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо (Фото: Sean Kilpatrick / Keystone Press Agency / Global Look Press) Лидеры европейских стран на саммите в Лондоне (Фото: Justin Tallis / Reuters) Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (Фото: Toby Melville / Getty Images) Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте (Фото: Toby Melville / Getty Images)

Он заявил о необходимости создать формат с участием Европы, Турции и Канады для составления «конкретного плана переговоров» по урегулированию украинского конфликта.

«Сейчас у всех нас есть ощущение, что ни у кого нет плана и это ощущение хаоса, импровизированного подхода, иногда вызывает эмоции, как мы видели в том непристойном зрелище в Вашингтоне несколько дней назад, которого мы все предпочли бы избежать», — сказал польский премьер.

По его словам, лидерам необходимо «спокойно предложить систематическую, общую» позицию для подготовки к будущим переговорам от имени стран-союзников.

Саммит по вопросам европейской безопасности прошел в Лондоне 2 марта. Он состоялся вслед за аналогичными мероприятиями в Париже 17 и 19 февраля. Среди участников были президент Франции Эмманюэль Макрон, президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, а также представители Канады, Германии и других стран, а также ЕК и НАТО.