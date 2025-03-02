Туск рассказал о реакции лидеров стран ЕС на ссору Трампа и Зеленского
Лидеры ЕС и НАТО, присутствовавшие на саммите в Лондоне 2 марта, настаивали на необходимости единства после перепалки президента США Дональда Трампа и главы украинского государства Владимира Зеленского в Белом доме. Об этом заявил участник встречи, премьер-министр Дональд Туск на пресс-конференции, пишет The Guardian.
Он отметил, что некоторые лидеры все-таки описывали свои впечатления от встречи в Вашингтоне в «мрачных» тонах.
Лидеры также не обсуждали гарантии безопасности Украине, добавил он. По его мнению, любое такое заявление должно быть строго обязывающим, чтобы не создавать «ложную иллюзию безопасности». Туск подчеркнул, что Польша не намерена отравлять своих военных в Украину.
Он заявил о необходимости создать формат с участием Европы, Турции и Канады для составления «конкретного плана переговоров» по урегулированию украинского конфликта.
«Сейчас у всех нас есть ощущение, что ни у кого нет плана и это ощущение хаоса, импровизированного подхода, иногда вызывает эмоции, как мы видели в том непристойном зрелище в Вашингтоне несколько дней назад, которого мы все предпочли бы избежать», — сказал польский премьер.
По его словам, лидерам необходимо «спокойно предложить систематическую, общую» позицию для подготовки к будущим переговорам от имени стран-союзников.
Саммит по вопросам европейской безопасности прошел в Лондоне 2 марта. Он состоялся вслед за аналогичными мероприятиями в Париже 17 и 19 февраля. Среди участников были президент Франции Эмманюэль Макрон, президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, а также представители Канады, Германии и других стран, а также ЕК и НАТО.
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