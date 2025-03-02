Прокуратура назвала возможную причину пожара на складе в Подмосковье

По предварительным данным, пожар на складе в деревне Большое Буньково Московской области мог начаться из-за аварийного режима работы электропроводки или плафона освещения. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В ведомстве отметили, что точную причину пожара можно будет установить по результатам осмотра места происшествия и пожарно-технической экспертизы.

Пожар на складе с пластиком в подмосковной деревне Буньково начался утром 2 марта. У здания обрушилась кровля на площади 2,5 тыс. кв. м, а тушение оказалось наличием газовых баллонов, которые хранятся внутри помещения. К складу была направлена передвижная лаборатория для оценки воздуха на соответствие предельно допустимой концентрации вредных веществ.

Пожарные смогли локализовать возгорание на площади 9,5 тыс. кв. м. Всего на месте работают 76 сотрудников экстренных служб и 26 единиц техники. Данных о пострадавших нет.