Площадь пожара на складе с пластиком в Подмосковье достигла 9500 кв .м

Video

Пожар на складе с пластиковой продукцией в Богородском городском округе в Московской области локализован на площади 9,5 тыс. кв. м, сообщили в пресс-службе МЧС.

«Кровля обрушилась на 2 500 квадратах. Внутри помещения — газовые баллоны, пожарная нагрузка склада велика. Все это осложняет тушение», — говорится в сообщении.

Материал дополняется.