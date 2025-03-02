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Площадь пожара на складе с пластиком в Подмосковье достигла 9500 кв .м

Площадь пожара на складе с пластиком в Подмосковье достигла 9500 кв .м
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Пожар на складе с пластиковой продукцией в Богородском городском округе в Московской области локализован на площади 9,5 тыс. кв. м, сообщили в пресс-службе МЧС.

«Кровля обрушилась на 2 500 квадратах. Внутри помещения — газовые баллоны, пожарная нагрузка склада велика. Все это осложняет тушение», — говорится в сообщении.

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