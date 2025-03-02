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Общество ,  
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К горящему в Подмосковье складу с пластиком направили лабораторию

Фото: Прокуратура Московской области
Фото: Прокуратура Московской области
Фото: Прокуратура Московской области
Фото: Прокуратура Московской области
Фото: Прокуратура Московской области
Фото: Прокуратура Московской области
Фото: Прокуратура Московской области
Фото: Прокуратура Московской области
Фото: Прокуратура Московской области

К горящему в Подмосковье складу с пластиковыми изделиями была направлена передвижная лаборатория. Об этом сообщает пресс-служба МЧС в телеграм-канале.

«Специалисты отберут пробы воздуха и оценят их на соответствие предельно допустимой концентрации вредных веществ», — говорится в сообщении ведомства.

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Пожар на складе с пластиком в подмосковной деревне Буньково начался утром 2 марта. Произошло обрушение кровли, тушение усложнено высокой пожарной нагрузкой и газовыми баллонами, которые хранятся внутри помещения. В ликвидации возгорания задействованы 76 сотрудников экстренных служб и 26 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало.

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