К горящему в Подмосковье складу с пластиком направили лабораторию
К горящему в Подмосковье складу с пластиковыми изделиями была направлена передвижная лаборатория. Об этом сообщает пресс-служба МЧС в телеграм-канале.
«Специалисты отберут пробы воздуха и оценят их на соответствие предельно допустимой концентрации вредных веществ», — говорится в сообщении ведомства.
Пожар на складе с пластиком в подмосковной деревне Буньково начался утром 2 марта. Произошло обрушение кровли, тушение усложнено высокой пожарной нагрузкой и газовыми баллонами, которые хранятся внутри помещения. В ликвидации возгорания задействованы 76 сотрудников экстренных служб и 26 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало.
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