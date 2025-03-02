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Общество ,  
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В Подмосковье загорелся склад с пластиком

Склад с пластиковой продукцией загорелся в Богородском городском округе в Московской области, сообщила пресс-служба МЧС.

Пожар начался в деревне Большое Буньково, огонь охватил территорию в 9 тыс. кв. м.

«На месте работают 45 сотрудников и 10 единиц техники МЧС России», — говорится в сообщении.

Силы, участвующие в тушении огня, наращивают, отметили в ведомстве.

Во Владимире вспыхнул пожар на складе на площади 3,5 тыс. кв. м
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1 марта во Владимире на улице Производственная начался пожар площадью 3,5 тыс. кв. м начался в двух помещениях склада. В результате никто не пострадал.

В конце февраля пожар возник в Краснодаре на территории склада на улице Стасова, 2/1, где хранились баллончики с краской. Тогда возгорание локализовали на площади 900 кв. м. К тушению были привлечены 60 сотрудников и 23 единицы техники МЧС России.

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Подмосковье пожар МЧС
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