Марко Рубио и Майкл Уолтц на брифинге после встречи с Сергеем Лавровым в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, 18 февраля 2025 г. (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Государственный секретарь США Марко Рубио и cоветник по национальной безопасности Майкл Уолтц являются «абсолютно вменяемыми во всех смыслах слова» людьми, заявил в интервью медиахолдингу «Красная звезда» министр иностранных дел России Сергей Лавров. Фрагменты из интервью Лаврова опубликованы на сайте ведомства.

По словам главы МИД, на переговорах в Эр-Рияде представители США вели диалог без попыток диктовать условия, а общение строилось на принципах равноправия.

«Просто две серьезные страны сели поговорить, где у них что не так, и что наломал их предшественник за четыре года», — отметил Лавров.

Министр подчеркнул, что предыдущая американская администрация разрушила каналы контактов между странами, ввела многочисленные санкции и способствовала уходу американских компаний с российского рынка, что привело к многомиллиардным убыткам.

18 февраля в Эр-Рияде состоялись первые за три года переговоры делегаций России и США. Дипломаты обсудили двусторонние отношения и возможные шаги по урегулированию конфликта на Украине.

По данным Fox News, Россия и США предложили трехэтапный мирный план, включающий прекращение огня, проведение выборов и подписание итогового соглашения. В Госдепе Соединенных штатов назвали переговоры важным шагом, но подчеркнули, что одной встречи недостаточно.

В сфере двусторонних отношений Москва и Вашингтон договорились восстановить численность дипломатических миссий и создать механизм консультаций для нормализации их работы.

Экономическое сотрудничество также стало одной из тем обсуждения. Россия передала США ряд предложений по развитию торговли и инвестиций. По словам главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, стороны рассмотрели возможные совместные проекты, включая сотрудничество в Арктике.

Переговоры вызвали неоднозначную реакцию на международной арене. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не признает возможные договоренности, заключенные без его участия. Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что безопасность Украины должна быть гарантирована, иначе прекращение огня повторит судьбу минских соглашений. В то же время Китай поддержал переговорный процесс, выразив надежду на скорое урегулирование конфликта.

В Москве отметили, что позиция ЕС, направленная на «стратегическое поражение» России, делает его участие в мирном процессе невозможным. Замглавы МИД Александр Грушко подчеркнул, что Брюссель может повлиять на ситуацию лишь одним способом — прекратив поддержку Киева.