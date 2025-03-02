 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Переговоры России и США ,  
0 

Лавров назвал Рубио и Уолтца «абсолютно вменяемыми людьми»

Лавров: Рубио и Уолтц — абсолютно вменяемые люди
Сюжет
Переговоры России и США
Сюжет
Военная операция на Украине
Марко Рубио и Майкл Уолтц на брифинге после встречи с Сергеем Лавровым&nbsp;в Эр-Рияде,&nbsp;Саудовская Аравия, 18 февраля 2025 г.
Марко Рубио и Майкл Уолтц на брифинге после встречи с Сергеем Лавровым в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, 18 февраля 2025 г. (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Государственный секретарь США Марко Рубио и cоветник по национальной безопасности Майкл Уолтц являются «абсолютно вменяемыми во всех смыслах слова» людьми, заявил в интервью медиахолдингу «Красная звезда» министр иностранных дел России Сергей Лавров. Фрагменты из интервью Лаврова опубликованы на сайте ведомства.

По словам главы МИД, на переговорах в Эр-Рияде представители США вели диалог без попыток диктовать условия, а общение строилось на принципах равноправия.

«Просто две серьезные страны сели поговорить, где у них что не так, и что наломал их предшественник за четыре года», — отметил Лавров.

Министр подчеркнул, что предыдущая американская администрация разрушила каналы контактов между странами, ввела многочисленные санкции и способствовала уходу американских компаний с российского рынка, что привело к многомиллиардным убыткам.

В Белом доме назвали историческими переговоры США и России в Эр-Рияде
Политика

18 февраля в Эр-Рияде состоялись первые за три года переговоры делегаций России и США. Дипломаты обсудили двусторонние отношения и возможные шаги по урегулированию конфликта на Украине.

По данным Fox News, Россия и США предложили трехэтапный мирный план, включающий прекращение огня, проведение выборов и подписание итогового соглашения. В Госдепе Соединенных штатов назвали переговоры важным шагом, но подчеркнули, что одной встречи недостаточно.

В сфере двусторонних отношений Москва и Вашингтон договорились восстановить численность дипломатических миссий и создать механизм консультаций для нормализации их работы.

Экономическое сотрудничество также стало одной из тем обсуждения. Россия передала США ряд предложений по развитию торговли и инвестиций. По словам главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, стороны рассмотрели возможные совместные проекты, включая сотрудничество в Арктике.

Переговоры вызвали неоднозначную реакцию на международной арене. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не признает возможные договоренности, заключенные без его участия. Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что безопасность Украины должна быть гарантирована, иначе прекращение огня повторит судьбу минских соглашений. В то же время Китай поддержал переговорный процесс, выразив надежду на скорое урегулирование конфликта.

В Москве отметили, что позиция ЕС, направленная на «стратегическое поражение» России, делает его участие в мирном процессе невозможным. Замглавы МИД Александр Грушко подчеркнул, что Брюссель может повлиять на ситуацию лишь одним способом — прекратив поддержку Киева.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп выгнал Зеленского из Белого дома

Госдепартамент США прекратил поддержку восстановления энергосети Украины

Полное видео конфликта Зеленского, Трампа и Вэнса

Трамп обвинил Зеленского в оскорблении США

Перепалка Трампа и Зеленского. Фоторепортаж

Трамп и Вэнс заявили, что не позволят использовать американский народ

Как отреагировал рынок на перепалку Трампа и Зеленского

В Китае пропал министр промышленности и информационный технологий

Как подготовить автомобиль к весне. Рекомендации экспертов

В деле «Домодедово» появились документы финразведки

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Сергей Лавров Марко Рубио Майк Уолтц Россия США переговоры
Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
Марко Рубио фото

Марко Рубио

политик, госсекретарь США
28 мая 1971 года
Майк Уолтц фото

Майк Уолтц

политик, советник президента США по нацбезопасности
31 января 1974 года
Материалы по теме
Лавров договорился поддерживать с Турцией диалог по Украине
Политика
Лавров рассказал, когда Киев и Москва были «в одном часе» от соглашения
Политика
Лавров анонсировал консультации с США по работе посольств
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 марта
EUR ЦБ: 91,57 (-0,47) Инвестиции, 01 мар, 10:20 Курс доллара на 1 марта
USD ЦБ: 88,26 (+0,56) Инвестиции, 01 мар, 10:20
Лавров назвал Рубио и Уолтца «абсолютно вменяемыми людьми»Политика, 13:56
Этичный взлом без выходных: как автопентест помогает опережать хакеровТренды, 13:50
Российскую чемпионку по борьбе отстранили на основе базы РодченковаСпорт, 13:49
Как индийский ИИ помогает изучать джайнизмОтрасли, 13:47
«Все в огне». В Приморье водитель показала добравшийся до трассы пожарОбщество, 13:38
Лавров заявил о стремлении США к миру, а Европы — к войнеПолитика, 13:32
Сорокин вторым из российских вратарей стал автором гола в НХЛСпорт, 13:26
Как собрать команду, которая не потеряет ваши деньги
Интенсив РБК Pro об ошибках основателя — присоединяйтесь
Подробнее
Немецкий президент удивился необходимости «защищать Украину от США»Политика, 13:26
Посол Казахстана ответил на идею запрета мигрантам на переезд с семьямиПолитика, 13:20
Сальдо заявил о благоприятных условиях для взятия Херсона под контрольПолитика, 13:15
Техника SCAMPER: как придумывать новое на основе других идейРБК и Dar, 13:14
«Салават Юлаев» второй раз за три дня победил «Адмирал»Спорт, 12:53
Минобороны сообщило об ударах по объектам газопереработки на УкраинеПолитика, 12:52
Red Wings объяснила, почему не все пассажиры улетели из Тбилиси в МосквуБизнес, 12:51