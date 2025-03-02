 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны Норвегии заявило о намерении продолжать поддержку ВМС США

Сюжет
Военная операция на Украине
Торе Сандвик
Торе Сандвик (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Норвегия продолжит оказывать поддержку Военно-морским силам США, несмотря на решение норвежской нефтяной компании Haltbakk Bunkers отказать в поставке топлива для американских военных кораблей, заявил министр обороны Норвегии Торе Сандвик. Его комментарий опубликован на официальном сайте правительства Норвегии.

«США и Норвегия поддерживают тесное и прочное оборонное сотрудничество. Американские силы продолжат получать от Норвегии необходимые поставки и поддержку», — подчеркнул Сандвик.

Министр отметил, что отказ в поддержке ВМС США не соответствует политике норвежского правительства.

Норвегия и США подписали соглашение по запуску ракет и спутников
Технологии и медиа
Фото:Wang Jiangbo / XinHua / Global Look Press

Компания Haltbakk Bunkers из Норвегии отказалась поставлять топливо военным США после перепалки между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским.

В заявлении, опубликованном на странице компании в Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России), руководство назвало ситуацию «самым большим дерьмом, когда-либо представленным в прямом эфире американским президентом и его вице-президентом».

Haltbakk Bunkers объявила о временном прекращении поставок топлива американским военным судам, заходящим в норвежские порты, и выразила уважение Зеленскому «за выдержку». Глава компании Гуннар Гран подчеркнул, что не поставит «ни литра» топлива, пока Трамп остается президентом.

Позже, по данным The Gateway Pundit, компания удалила свое заявление.

Разногласия между лидерами возникли 28 февраля во время их встречи в Белом доме, где планировалось подписание соглашения по редкоземельным ресурсам. В ходе беседы произошел спор о перспективах урегулирования конфликта на Украине и благодарности Киева за американскую помощь. В результате Зеленский покинул Вашингтон досрочно, сделка и пресс-конференция были отменены. Трамп заявил, что украинский лидер не готов к миру.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп выгнал Зеленского из Белого дома

Госдепартамент США прекратил поддержку восстановления энергосети Украины

Полное видео конфликта Зеленского, Трампа и Вэнса

Трамп обвинил Зеленского в оскорблении США

Перепалка Трампа и Зеленского. Фоторепортаж

Трамп и Вэнс заявили, что не позволят использовать американский народ

Как отреагировал рынок на перепалку Трампа и Зеленского

В Китае пропал министр промышленности и информационный технологий

Как подготовить автомобиль к весне. Рекомендации экспертов

В деле «Домодедово» появились документы финразведки

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Норвегия США нефтяная компания ВМС США минобороны Норвегии
Материалы по теме
Норвегия решила бесплатно передать Украине шесть истребителей F-16
Политика
Норвегия прекратит автоматически давать убежище некоторым украинцам
Политика
Норвегия запретит въезд туристам из России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 марта
EUR ЦБ: 91,57 (-0,47) Инвестиции, 01 мар, 10:20 Курс доллара на 1 марта
USD ЦБ: 88,26 (+0,56) Инвестиции, 01 мар, 10:20
Единственный подсанкционный нефтетрейдер в ЕС попросил снять ограниченияБизнес, 10:52
Площадь пожара на складе с пластиком в Подмосковье достигла 9500 кв .мОбщество, 10:41
«Работа» vs «семья и отдых»: опыт основателя гастропроекта DVK farmРБК и WEY, 10:38
Минобороны Норвегии заявило о намерении продолжать поддержку ВМС СШАПолитика, 10:36
В аэропорту Грозного приостановили полеты «для обеспечения безопасности»Общество, 10:13
Бастрыкин заявил об ответственности Европы за жертвы среди мирных россиянПолитика, 10:05
Геополитика и ключевая ставка: какие акции вырастут на фоне их измененияИнвестиции, 10:00
Как добиваться желаемого в любом разговоре
Овладейте действенными техниками на интенсиве РБК Pro «Искусство убеждать»
Подробнее
Фильмы — лидеры по числу номинаций на «Оскар» в 2025 году. ИнфографикаОбщество, 10:00
Основатель Zenden снизил долю в одной из основных компаний ретейлераБизнес, 10:00
Маск поддержал идею выхода США из НАТО и ООНПолитика, 09:49
Как использовать генеративный искусственный интеллект в бизнесе. КейсыРБК и GigaChat, 09:37
Чем известен актер Юра Борисов, который претендует на «Оскар»09:30
FT узнала о работе в США над планом перезапуска «Северного потока-2»Политика, 09:18
Площадь пожара на складе в Подмосковье увеличилась до 7 тыс. кв. мОбщество, 09:10