Минобороны Норвегии заявило о намерении продолжать поддержку ВМС США

Торе Сандвик (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Норвегия продолжит оказывать поддержку Военно-морским силам США, несмотря на решение норвежской нефтяной компании Haltbakk Bunkers отказать в поставке топлива для американских военных кораблей, заявил министр обороны Норвегии Торе Сандвик. Его комментарий опубликован на официальном сайте правительства Норвегии.

«США и Норвегия поддерживают тесное и прочное оборонное сотрудничество. Американские силы продолжат получать от Норвегии необходимые поставки и поддержку», — подчеркнул Сандвик.

Министр отметил, что отказ в поддержке ВМС США не соответствует политике норвежского правительства.

Компания Haltbakk Bunkers из Норвегии отказалась поставлять топливо военным США после перепалки между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским.

В заявлении, опубликованном на странице компании в Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России), руководство назвало ситуацию «самым большим дерьмом, когда-либо представленным в прямом эфире американским президентом и его вице-президентом».

Haltbakk Bunkers объявила о временном прекращении поставок топлива американским военным судам, заходящим в норвежские порты, и выразила уважение Зеленскому «за выдержку». Глава компании Гуннар Гран подчеркнул, что не поставит «ни литра» топлива, пока Трамп остается президентом.

Позже, по данным The Gateway Pundit, компания удалила свое заявление.

Разногласия между лидерами возникли 28 февраля во время их встречи в Белом доме, где планировалось подписание соглашения по редкоземельным ресурсам. В ходе беседы произошел спор о перспективах урегулирования конфликта на Украине и благодарности Киева за американскую помощь. В результате Зеленский покинул Вашингтон досрочно, сделка и пресс-конференция были отменены. Трамп заявил, что украинский лидер не готов к миру.