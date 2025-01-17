Норвегия и США подписали соглашение по запуску ракет и спутников

Фото: Wang Jiangbo / XinHua / Global Look Press

Власти Норвегии и США подписали соглашение, облегчающее запуск американских ракет-носителей и спутников с норвежского космодрома Андёйа. Об этом сообщила пресс-служба правительства королевства.

В сообщении отмечается, что соглашение станет основой для укрепления сотрудничества с США и НАТО в области политики безопасности в космической сфере.

«Это важное соглашение для норвежской безопасности. Космос приобретает все большее значение для сотрудничества в области обороны, и Андёйя представляет большую ценность как для Норвегии, так и для наших союзников», — добавил министр обороны Бьорн Арильд Грам.

Кроме того, договор способствует развитию двусторонних отношений с Америкой, которая проявляет «большой интерес» к использованию космодрома Андёйя, добавили в правительстве.

По словам министра промышленности Норвегии Сесилии Мирсет, соглашение с США — важный шаг к тому, чтобы сделать космодром Андёйи «одним из самых привлекательных мест в мире для запуска спутников».

Первый в континентальной Европе, если не считать Россию, орбитальный космодром Андёйя (Andøya) открыли в 2023 году. Он расположен на одноименном острове в регионе Нордмела на северо-западе страны. Наличие такого космодрома позволило Норвегии войти в число стран, способных совершать космические пуски спутников малого и среднего размера.