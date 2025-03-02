Экс-стратег Трампа посчитал действия Зеленского политическим «сэппуку»

Президент Украины Владимир Зеленский поставил себя в уязвимое положение на мировой политической арене после переговоров с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Об этом заявил The Sunday Times бывший главный стратег и старший советник президента США Стивен Бэннон.

«Вопреки советам близких им людей, включая меня, Трамп и Вэнс действительно хотели, чтобы встреча прошла успешно. Зеленский совершил сэппуку (ритуальное самоубийство. — РБК) на глазах у всего мира. Они хотели подписанного соглашения, галочки в квадратике, перехода к сближению», — прокомментировал ситуацию Бэннон.

Он также добавил, что Зеленский — «самоуверенный панк». По мнению экс-советника президента Соединенных Штатов, американская стороны рассчитывала на подписание соглашения и сближение сторон.

28 февраля в Вашингтоне прошла встреча Зеленского и Трампа, где планировалось подписание соглашения о минеральных ресурсах. Однако переговоры начались с перепалки — президент Украины отверг возможность диалога с президентом России Владимиром Путиным, а Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс обвинили его в неуважении и неблагодарности.

В итоге Зеленский покинул Белый дом досрочно, без подписания сделки. Трамп заявил, что без США Украина не сможет победить, а Зеленский отметил, что благодарен за поддержку, но «некоторые вопросы лучше обсуждать без камер».