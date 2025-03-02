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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Экс-стратег Трампа посчитал действия Зеленского политическим «сэппуку»

Экс-стратег Трампа Бэннон: Зеленский совершил политическое сэппуку
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Сюжет
Военная операция на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский поставил себя в уязвимое положение на мировой политической арене после переговоров с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Об этом заявил The Sunday Times бывший главный стратег и старший советник президента США Стивен Бэннон.

«Вопреки советам близких им людей, включая меня, Трамп и Вэнс действительно хотели, чтобы встреча прошла успешно. Зеленский совершил сэппуку (ритуальное самоубийство. — РБК) на глазах у всего мира. Они хотели подписанного соглашения, галочки в квадратике, перехода к сближению», — прокомментировал ситуацию Бэннон.

Он также добавил, что Зеленский — «самоуверенный панк». По мнению экс-советника президента Соединенных Штатов, американская стороны рассчитывала на подписание соглашения и сближение сторон.

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28 февраля в Вашингтоне прошла встреча Зеленского и Трампа, где планировалось подписание соглашения о минеральных ресурсах. Однако переговоры начались с перепалки — президент Украины отверг возможность диалога с президентом России Владимиром Путиным, а Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс обвинили его в неуважении и неблагодарности.

В итоге Зеленский покинул Белый дом досрочно, без подписания сделки. Трамп заявил, что без США Украина не сможет победить, а Зеленский отметил, что благодарен за поддержку, но «некоторые вопросы лучше обсуждать без камер».

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Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Джеймс Дэвид Вэнс фото

Джеймс Дэвид Вэнс

политик, вице-президент США
2 августа 1984 года
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