Минобороны сообщило о 48 сбитых дронах за ночь

Минувшей ночью средства ПВО сбили 48 беспилотников над восемью российскими регионами, сообщило Минобороны в телеграм-канале.

Больше всего беспилотников - 21 – было сбито над территорией Тверской области. Еще 11 дронов уничтожили над Крымом, пять – над территорией Брянской области.

По три дрона сбили над территориями Белгородской и Ростовской областей, по два - над Смоленской и Липецкой областями. Еще один беспилотник был уничтожен над территорией Курской области.

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