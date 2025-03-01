Минобороны сообщило о 48 сбитых дронах за ночь
Минувшей ночью средства ПВО сбили 48 беспилотников над восемью российскими регионами, сообщило Минобороны в телеграм-канале.
Больше всего беспилотников - 21 – было сбито над территорией Тверской области. Еще 11 дронов уничтожили над Крымом, пять – над территорией Брянской области.
По три дрона сбили над территориями Белгородской и Ростовской областей, по два - над Смоленской и Липецкой областями. Еще один беспилотник был уничтожен над территорией Курской области.
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