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Военная операция на Украине ,  
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Гладков сообщил об атаке украинских дронов на Белгород

Гладков сообщил об атаке украинских дронов на коммерческий объект в Белгороде
Сюжет
Военная операция на Украине

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Белгород, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Он отметил, что в результате атаки никто не пострадал.

«Дрон ударил по коммерческому объекту — в здании поврежден фасад. Кроме того, есть локальные повреждения на линии электропередачи», — написал он.

Над четырьмя российскими регионами за вечер сбили 53 беспилотника
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Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

Вечером 28 февраля силы противовоздушной обороны уничтожили 53 украинских беспилотника над российской территорией в период с 17:44 по 19:45 мск.

Российские военные тогда сбили 43 БПЛА над территорией Брянской области, пять — над территорией республики Крым, четыре — над территорией Орловской области и один дрон над территорией Калужской области.

Накануне вечером об атаке дронов на регион также сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя. Он отметил, что в городе Удомля фрагменты беспилотника попали в окно жилого дома, жителей эвакуировали.

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Белгород Белгородская область Вячеслав Гладков дроны
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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