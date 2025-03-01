Гладков сообщил об атаке украинских дронов на Белгород
Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Белгород, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Он отметил, что в результате атаки никто не пострадал.
«Дрон ударил по коммерческому объекту — в здании поврежден фасад. Кроме того, есть локальные повреждения на линии электропередачи», — написал он.
Вечером 28 февраля силы противовоздушной обороны уничтожили 53 украинских беспилотника над российской территорией в период с 17:44 по 19:45 мск.
Российские военные тогда сбили 43 БПЛА над территорией Брянской области, пять — над территорией республики Крым, четыре — над территорией Орловской области и один дрон над территорией Калужской области.
Накануне вечером об атаке дронов на регион также сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя. Он отметил, что в городе Удомля фрагменты беспилотника попали в окно жилого дома, жителей эвакуировали.
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