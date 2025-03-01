Гладков сообщил об атаке украинских дронов на коммерческий объект в Белгороде

Гладков сообщил об атаке украинских дронов на Белгород

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Белгород, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Он отметил, что в результате атаки никто не пострадал.

«Дрон ударил по коммерческому объекту — в здании поврежден фасад. Кроме того, есть локальные повреждения на линии электропередачи», — написал он.

Вечером 28 февраля силы противовоздушной обороны уничтожили 53 украинских беспилотника над российской территорией в период с 17:44 по 19:45 мск.

Российские военные тогда сбили 43 БПЛА над территорией Брянской области, пять — над территорией республики Крым, четыре — над территорией Орловской области и один дрон над территорией Калужской области.

Накануне вечером об атаке дронов на регион также сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя. Он отметил, что в городе Удомля фрагменты беспилотника попали в окно жилого дома, жителей эвакуировали.