В Тверской области фрагменты дрона попали в жилой дом
В Удомле в Тверской области фрагменты беспилотника попали в окно жилого дома, жителей эвакуировали, сообщил губернатор Игорь Руденя.
«В настоящее время администрация муниципалитета временно размещает жителей дома в одном из образовательных учреждений города. Проводятся мероприятия по ликвидации последствий», — говорится в сообщении.
Глава региона добавил, что после ликвидаций последствий попадания беспилотника в дом его жители будут возвращены в свои квартиры.
Ранее Руденя сообщил об отражении атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на территорию региона. Он отметил, что все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме.
Вечером 28 февраля Минобороны сообщило об уничтожении 53 украинских дронов над территорией России в период с 17:44 по 19:45 мск.
Тогда силы ПВО сбили 43 беспилотника над Брянской областью, пять — над Крымом, четыре — над Орловской областью и один дрон над Калужской областью.
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