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Военная операция на Украине ,  
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В Тверской области фрагменты дрона попали в жилой дом

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Военная операция на Украине
Жителей эвакуировали и разместили в одном из образовательных учреждений. Ранее глава региона Игорь Руденя сообщил об отражении атаки украинских беспилотников на территорию области

В Удомле в Тверской области фрагменты беспилотника попали в окно жилого дома, жителей эвакуировали, сообщил губернатор Игорь Руденя.

«В настоящее время администрация муниципалитета временно размещает жителей дома в одном из образовательных учреждений города. Проводятся мероприятия по ликвидации последствий», — говорится в сообщении.

Глава региона добавил, что после ликвидаций последствий попадания беспилотника в дом его жители будут возвращены в свои квартиры.

Ранее Руденя сообщил об отражении атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на территорию региона. Он отметил, что все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

Над четырьмя российскими регионами за вечер сбили 53 беспилотника
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Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

Вечером 28 февраля Минобороны сообщило об уничтожении 53 украинских дронов над территорией России в период с 17:44 по 19:45 мск.

Тогда силы ПВО сбили 43 беспилотника над Брянской областью, пять — над Крымом, четыре — над Орловской областью и один дрон над Калужской областью.

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Иван Сало
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