В аэропортах Ярославля и Костромы сняли ограничения на полеты

Аэропорты Ярославля (Туношна) и Костромы (Сокеркино) возобновили прием и отправку самолетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

Он отметил, что ограничения сняли в 6:10 мск.

«Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов», — добавил Кореняко

Ограничения на прием и отправку самолетов были введены в 21:00 мск 28 февраля, они действовали более 9 часов.

Накануне ночью ограничения на полеты также ввели в аэропорту Шереметьево. Тогда их сняли спустя час.