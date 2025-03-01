В аэропортах Ярославля и Костромы сняли ограничения на полеты
Аэропорты Ярославля (Туношна) и Костромы (Сокеркино) возобновили прием и отправку самолетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.
Он отметил, что ограничения сняли в 6:10 мск.
«Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов», — добавил Кореняко
Ограничения на прием и отправку самолетов были введены в 21:00 мск 28 февраля, они действовали более 9 часов.
Накануне ночью ограничения на полеты также ввели в аэропорту Шереметьево. Тогда их сняли спустя час.
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