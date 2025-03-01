Маск заявил о необходимости проверки переданной Украине военной помощи

Бизнесмен и глава департамента эффективности госуправления (DOGE) Илон Маск заявил о необходимости проверить, что случилось с «сотнями миллиардов долларов» военной помощи для Украины.

«Пора выяснить, что на самом деле случилось с сотнями миллиардов долларов, отправленных на Украину», — написал Маск в соцсети Х после перепалки президента США Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского в Белом доме.

The Washington Post со ссылкой на источник сообщала, что из-за спора президентов в США изучают возможность прекратить поставки военной помощи Украине. Россия осуждает передачу Западом оружия Киеву.

США с 24 февраля 2022 года оказали Украине военную помощь на $65,9 млрд, средства выделялись из американского бюджета, сообщал Госдеп. Вашингтон не раскрывает, какой объем оружия, помимо безвозмездных поставок, продает Киеву.

В обмен на оказанную военную помощь Трамп предложил Киеву сделку по минеральным ресурсам, переговоры по которой стороны вели с начала февраля. Накануне Зеленский приехал в Вашингтон для подписания соглашения, но его переговоры с Трампом начались со словесной перепалки.

В ходе нее Трамп заявил, что если бы не военная помощь на $350 млрд от «глупого президента» (он имел в виду своего предшественника Джо Байдена), «эта война закончилась бы через две недели». Украинский президент в ответ усмехнулся и отметил: «Через три дня, слышал я это от Путина».

Вице-президент США Джей Ди Вэнс также обвинил украинского лидера в неуважении к американской стороне и неблагодарности.

В результате президент Украины покинул Белый дом досрочно, без подписания соглашения и пресс-конференции. После случившегося он поблагодарил США за помощь.