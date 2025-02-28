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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Трамп назвал глупым вопрос, поддерживает ли он Украину

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Сюжет
Военная операция на Украине
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Brian Snyder / Reuters)

Президент США Дональд Трамп не дал четкого ответа на вопрос, поддерживают ли США Украину, назвав его глупым. Об этом сообщает пресс-пул Белого дома.

Во время встречи Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме один из журналистов спросил украинского лидера, считает ли он, что США на его стороне. Трамп вмешался, заявив, что это «глупый вопрос», иначе Зеленского «не было бы здесь».

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Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским в Белом доме в Вашингтоне, США, 28 февраля 2025 года

Переговоры президентов США и Украины в Белом доме прошли на повышенных тонах. Трамп раскритиковал Зеленского, заявив, что Киев в слабой позиции, а украинский лидер проявляет неуважение к США.

Спор начался после слов Зеленского о необходимости гарантий безопасности и недостаточности сделки о полезных ископаемых. Трамп ответил, что «без США у Украины нет карт на руках» и что вести переговоры в таком ключе сложно.

Трамп назвал глупым вопрос, поддерживает ли он Украину
Video

К критике присоединился вице-президент Джей Ди Вэнс, заявив, что Киев недостаточно благодарен за поддержку. Зеленский возразил, напомнив, что Украина многократно выражала признательность.

В конце спора президент США заявил: «Либо мы заключаем соглашение, либо мы выбываем».

Визит Зеленского в Белый дом для подписания сделки, ранее отклоненной Киевом, состоялся 28 февраля. Зеленский покинул Белый дом без пресс-конференции и без подписания соглашения.

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Дональд Трамп США Украина Владимир Зеленский Военная операция на Украине
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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