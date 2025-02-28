Трамп назвал глупым вопрос, поддерживает ли он Украину

Дональд Трамп (Фото: Brian Snyder / Reuters)

Президент США Дональд Трамп не дал четкого ответа на вопрос, поддерживают ли США Украину, назвав его глупым. Об этом сообщает пресс-пул Белого дома.

Во время встречи Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме один из журналистов спросил украинского лидера, считает ли он, что США на его стороне. Трамп вмешался, заявив, что это «глупый вопрос», иначе Зеленского «не было бы здесь».

Переговоры президентов США и Украины в Белом доме прошли на повышенных тонах. Трамп раскритиковал Зеленского, заявив, что Киев в слабой позиции, а украинский лидер проявляет неуважение к США.

Спор начался после слов Зеленского о необходимости гарантий безопасности и недостаточности сделки о полезных ископаемых. Трамп ответил, что «без США у Украины нет карт на руках» и что вести переговоры в таком ключе сложно.

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К критике присоединился вице-президент Джей Ди Вэнс, заявив, что Киев недостаточно благодарен за поддержку. Зеленский возразил, напомнив, что Украина многократно выражала признательность.

В конце спора президент США заявил: «Либо мы заключаем соглашение, либо мы выбываем».

Визит Зеленского в Белый дом для подписания сделки, ранее отклоненной Киевом, состоялся 28 февраля. Зеленский покинул Белый дом без пресс-конференции и без подписания соглашения.