Зеленский прибыл в Белый дом на переговоры с Трампом

Президенты должны подписать соглашение о полезных ископаемых, которое стороны обсуждали несколько недель. Украина отклонила первоначальный вариант сделки, что вызвало недовольство США

Дональд Трамп и Владимир Зеленский в Белом доме в Вашингтоне, США, 28 февраля 2025 года (Фото: Nathan Howard / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Белый дом на переговоры с президентом США Дональдом Трампом, трансляцию вел Sky News на своей странице в Х.

Трамп встретил Зеленского на крыльце. Лидеры обменялись рукопожатиями, после чего вошли в здание.

За несколько минут до этого украинский президент опубликовал в Telegram видео со встречи с сенаторами от обеих партий. Ее главными темами он назвал продолжение военной помощи Украине, «усилия по достижению справедливого и крепкого мира» и гарантии безопасности для Киева.

Трамп и Зеленский проведут переговоры и, как ожидается, подпишут соглашение о полезных ископаемых, которое стороны обсуждали несколько недель. Затем они дадут совместную пресс-конференцию.

В соответствии с соглашением Киев и Вашингтон создадут Инвестиционный фонд восстановления, в который украинское правительство будет переводить 50% доходов от продажи природных ресурсов в госсобственности (минералы, нефть, газ). Первоначальный вариант подразумевал, что фонд на 100% будет принадлежать Штатам, а Украина будет делать вложения, пока их сумма не достигнет $500 млрд. Киев также должен был инвестировать в фонд сумму в два раза больше той, которую США предоставят ему после подписания соглашения. Эти пункты из соглашения убрали, но в текст добавили заявление о том, что Вашингтон «поддерживает усилия Украины получить гарантии безопасности, необходимые для создания продолжительного мира».

Сделку одобрили министерства юстиции, экономики и иностранных дел Украины, при этом в Киеве уточнили, что это лишь «рамочное соглашение» и возможные разногласия будут улажены позже. Эксперты в разговоре с Reuters отметили, что в документе есть правовые пробелы, которые необходимо заполнить на предстоящих переговорах.

После того как Зеленский публично отверг первоначальный вариант сделки, Трамп сделал в его адрес несколько резких заявлений, в частности, назвал «диктатором без выборов». Накануне, когда журналисты поинтересовались, продолжает ли он придерживаться этой точки зрения, республиканец ответил: «Разве я это говорил? Не могу поверить, что я это сказал». Трамп заявил также, что хочет работать с Зеленским и у президентов хорошие отношения, которые «стали немного напряженными».