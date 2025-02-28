Трамп словом «приоделся» оценил внешний вид Зеленского при встрече

Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским в Белом доме в Вашингтоне, США, 28 февраля 2025 года (Фото: Brian Snyder / Reuters)

Президент США Дональд Трамп оценил внешний вид президента Украины Владимира Зеленского, прибывшего к нему на встречу в Белый дом, сообщает The Washington Post.

Американский лидер поприветствовал своего украинского коллегу у Западного крыла Белого дома и пожал ему руку.

«Сегодня он приоделся», — сказал Трамп после рукопожатия, обращаясь к журналистам. Зеленский, который в начале военной операции представал перед журналистами в одежде цвета хаки, был в черной толстовке с украинским трезубцем на груди.

Главной темой переговоров станет, как ожидается, соглашение о полезных ископаемых, которое обсуждалось несколько недель. После подписания документа запланирована пресс-конференция.

Официально текст соглашения не был опубликован. Судя по утечкам в прессе, оно предусматривает создание инвестиционного фонда восстановления, куда Украина направит 50% доходов от продажи природных ресурсов.

Первоначальный вариант сделки предусматривал полную принадлежность фонда США и обязательные вложения Украины в размере $500 млрд, но эти пункты исключили, добавив поддержку усилий Украины в получении гарантий безопасности.

Ранее Зеленский отклонил первоначальный вариант сделки, что вызвало недовольство Вашингтона. Трамп назвал его «диктатором без выборов», но позже отказался от этих слов, подчеркнув, что намерен работать с Зеленским.