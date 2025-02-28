Трамп словом «приоделся» оценил внешний вид Зеленского при встрече
Президент США Дональд Трамп оценил внешний вид президента Украины Владимира Зеленского, прибывшего к нему на встречу в Белый дом, сообщает The Washington Post.
Американский лидер поприветствовал своего украинского коллегу у Западного крыла Белого дома и пожал ему руку.
«Сегодня он приоделся», — сказал Трамп после рукопожатия, обращаясь к журналистам. Зеленский, который в начале военной операции представал перед журналистами в одежде цвета хаки, был в черной толстовке с украинским трезубцем на груди.
Главной темой переговоров станет, как ожидается, соглашение о полезных ископаемых, которое обсуждалось несколько недель. После подписания документа запланирована пресс-конференция.
Официально текст соглашения не был опубликован. Судя по утечкам в прессе, оно предусматривает создание инвестиционного фонда восстановления, куда Украина направит 50% доходов от продажи природных ресурсов.
Первоначальный вариант сделки предусматривал полную принадлежность фонда США и обязательные вложения Украины в размере $500 млрд, но эти пункты исключили, добавив поддержку усилий Украины в получении гарантий безопасности.
Ранее Зеленский отклонил первоначальный вариант сделки, что вызвало недовольство Вашингтона. Трамп назвал его «диктатором без выборов», но позже отказался от этих слов, подчеркнув, что намерен работать с Зеленским.
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