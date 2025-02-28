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Военная операция на Украине ,  
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Трамп словом «приоделся» оценил внешний вид Зеленского при встрече

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Военная операция на Украине
Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским в Белом доме в Вашингтоне, США, 28 февраля 2025 года
Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским в Белом доме в Вашингтоне, США, 28 февраля 2025 года (Фото: Brian Snyder / Reuters)

Президент США Дональд Трамп оценил внешний вид президента Украины Владимира Зеленского, прибывшего к нему на встречу в Белый дом, сообщает The Washington Post.

Американский лидер поприветствовал своего украинского коллегу у Западного крыла Белого дома и пожал ему руку.

«Сегодня он приоделся», — сказал Трамп после рукопожатия, обращаясь к журналистам. Зеленский, который в начале военной операции представал перед журналистами в одежде цвета хаки, был в черной толстовке с украинским трезубцем на груди.

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Фото:Донат Сорокин / ТАСС

Главной темой переговоров станет, как ожидается, соглашение о полезных ископаемых, которое обсуждалось несколько недель. После подписания документа запланирована пресс-конференция.

Официально текст соглашения не был опубликован. Судя по утечкам в прессе, оно предусматривает создание инвестиционного фонда восстановления, куда Украина направит 50% доходов от продажи природных ресурсов.

Первоначальный вариант сделки предусматривал полную принадлежность фонда США и обязательные вложения Украины в размере $500 млрд, но эти пункты исключили, добавив поддержку усилий Украины в получении гарантий безопасности.

Ранее Зеленский отклонил первоначальный вариант сделки, что вызвало недовольство Вашингтона. Трамп назвал его «диктатором без выборов», но позже отказался от этих слов, подчеркнув, что намерен работать с Зеленским.

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Владимир Зеленский Дональд Трамп Белый дом США
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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