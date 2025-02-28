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Военная операция на Украине ,  
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Reuters сообщил об удалении журналиста ТАСС со встречи Трампа с Зеленским

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Дональд Трамп и&nbsp;Владимир Зеленский&nbsp;в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне, США,&nbsp;28 февраля 2025 года
Дональд Трамп и Владимир Зеленский в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне, США, 28 февраля 2025 года (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Представители Белого дома попросили удалиться репортера российского агентства ТАСС из Овального кабинета во время встречи президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Reuters.

Как заявил представитель администрации Белого дома, журналист не был включен в список аккредитованных СМИ на это мероприятие.

ТАСС является государственным информационным агентством России. В Белом доме не уточнили, по какой причине журналист оказался в зале без соответствующего разрешения.

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В ходе встречи с Зеленским президент США заявил, что урегулирование конфликта между Украиной и Россией невозможно без компромиссов. Он выразил уверенность, что его запомнят как миротворца, и подчеркнул, что конфликт мог перерасти в глобальную войну.

Сегодня США и Украина намерены подписать соглашение о полезных ископаемых. По словам Трампа, оно является «очень справедливой сделкой» и позволит использовать редкоземельные металлы в высокотехнологичном производстве, включая искусственный интеллект и вооружение. Он подчеркнул, что соглашение направлено на предотвращение возвращения к боевым действиям.

Зеленский, в свою очередь, призвал не идти на уступки России и отметил важность поддержки США для соблюдения мирного соглашения.

Ранее Трамп заявлял, что компромиссы потребуются и России, а США помогут Украине вернуть как можно больше утраченных территорий. Москва, однако, исключает территориальные уступки.

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Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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