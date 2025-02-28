Ирине Фарион предложили присвоить звание Героя Украины посмертно

Траурная процессия направляется на отпевание Ирины Фарион, которая была застрелена во Львове, Украина, 22 июля 2024 года (Фото: Алина Смолиенко / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Львовские власти предложили посмертно присвоить экс-депутату Верховной рады Ирине Фарион звание Героя Украины. Соответствующее обращение к президенту Владимиру Зеленскому составил глава Львовской областной военной администрации (ОВА) Максим Козицкий, его слова передает издание «Страна».

Козицкий предлагает наградить Фарион, в частности, за «плодотворную общественно-политическую деятельность и неутомимую идеологическую борьбу во время гибридной агрессии против Украины», говорится в обращении.

Ранее появилась петиция с тем же призывом, адресованная украинскому кабинету министров. По данным издания, она набрала 25 тыс. голосов.

Фарион была депутатом Верховной рады в 2012–2014 годах и членом украинской националистической партии «Свобода». Она неоднократно выступала против использования русского языка на Украине. Фарион придерживалась крайних националистических взглядов, много раз уничижительно и оскорбительно высказывалась о русскоязычных гражданах Украины. В 2015 году российский СК возбудил против нее уголовное дело по подозрению в подстрекательстве к совершению убийства и возбуждении вражды.

Покушение на Фарион произошло 19 июля 2024 года во Львове, ей выстрелили в висок, после чего политик скончалась в больнице. Подозреваемым оказался уроженец Днепра Вячеслав Зинченко, его задержали 25 июля.

Президент Украины Владимир Зеленский осудил стрельбу в Фарион, заявив, что «каждый, кто виноват в этом нападении, должен понести полную ответственность».