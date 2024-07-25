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Политика ,  
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Стало известно имя подозреваемого в убийстве Ирины Фарион

Фото: UA_National_Police / Telegram
Фото: UA_National_Police / Telegram

Задержанного по делу об убийстве бывшего депутата Верховной рады Украины Ирины Фарион зовут Вячеслав Зинченко, сообщили «Следствие.Инфо» и «Страна.ua».

Он родился 3 апреля 2006 года и играл в днепровской футбольной команде, действующей при местной Детско-юношеской спортивной школе (ДЮСШ), а за месяц до убийства Фарион участвовал в турнире «Пульс» в составе команды «Юниоры». говорится на сайте Ассоциации футбола Днепропетровской области. Его снимки нашли также на сайте Днепровской гимназии № 62.

Покушение на Фарион произошло 19 июля во Львове, ей выстрелили в висок. Политик скончалась в больнице. Подозреваемого задержали 25 июля в Днепре. Как заявили власти Украины, операция по поимке преступника была непростой, полицейским пришлось обследовать 100 га леса и «каждый уголок по маршруту ухода стрелка». Пока следователи считают стрелка «только исполнителем».

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Ирина Фарион Украина
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