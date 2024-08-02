В честь убитой Фарион переименовали улицу в Ивано-Франковске
Власти Ивано-Франковска решили переименовать улицу в честь убитой Ирины Фарион, которая ранее была депутатом Верховной рады Украины. Об этом сообщила пресс-служба городского совета в Facebook (принадлежит Meta Platforms, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена).
«Депутаты приняли решение о переименовании улиц в общине, в частности, улица Гвардейская в Ивано-Франковске теперь будет носить имя Ирины Фарион», — говорится в сообщении.
Кроме того, Украинская улица названа в честь солдата Дмитрия Горбейчука, погибшего в 2022 году под Артемовском (украинское название — Бахмут), а улицу Темную переименовали в честь уроженца общины Владимира Кушнирчука, погибшего в 2023 году.
Покушение на Фарион произошло 19 июля во Львове, ей выстрелили в висок. Политик скончалась в больнице. Подозреваемого задержали 25 июля в Днепре.
Международная неонацистская группировка National-Socialism/White Power (NS/WP, признана в России террористической и запрещена) взяла на себя ответственность за убийство. Исполнителем оказался уроженец Днепра Вячеслав Зинченко.
В Нацполиции Украины сообщили, что задержанный считает, что сделал правильно, убив Фарион, так как она «разделяла» украинцев. Экс-депутат выступала против использования русского языка на Украине и не считала русскоязычных граждан Украины полноценными людьми, называя их «генетическим мусором».
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