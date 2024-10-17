Залужный счел «почти невозможным» выход Украины из «затяжной войны»
Украине будет тяжело выйти из затяжного военного конфликта, считает экс-главком ВСУ, а теперь украинский посол в Лондоне Валерий Залужный, передает Kyiv Independent.
По его словам, в прошлом году Запад не обеспечил Украину достаточным количеством оружия, что не позволило ей достичь «значительного успеха» в контрнаступлении летом 2023-го.
«Как следствие, мы оказались в состоянии затяжной войны. По моему личному мнению, выход из этой затяжной войны кажется... почти невозможным», — сказал он.
Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков говорил в феврале этого года, что военная операция на Украине «может длиться несколько дольше», так как «она приняла форму войны против коллективного Запада», а не только против Украины. Украинское контрнаступление Путин не раз называл провальным.
Залужный был командующим ВСУ с 2021 года, в отставку его отправили в феврале этого года. Перед увольнением Залужного имел место его конфликт с президентом Владимиром Зеленским по военным вопросам. Весной бывший главком стал послом в Великобритании, а командовать ВСУ стал Александр Сырский.
Как передавала газета Politico, Залужный расценил как авантюру намерения ВСУ атаковать Курскую область. Он отмечал, что не было четкого плана — что украинские военные будут делать после того, как прорвут оборону на границе Украины и России и создадут плацдарм.
Залужный также негативно оценивал возможность снижения возраста мобилизации на Украине. В этом году нижнюю планку изменили с 27 на 25 лет. Как отмечал экс-главком, мобилизация не должна затрагивать молодежь 18–25 лет, так как эти люди нужны для будущего Украины.
При этом он говорил, что «в крайнем случае» молодых людей мобилизовать придется: «Если страна дойдет до такого барьера, когда будет угроза существованию государства как такового, ее могут спасти только молодые люди в возрасте 18–25 лет».
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