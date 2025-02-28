Власти Вологды создали «Опричников» для «воспитания молодежи»

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Правительство Вологодской области решило создать автономную некоммерческую организацию «Опричники», которая организует условия «для формирования системы нравственных и смысловых ориентиров молодежи». Соответствующий документ размещен на портале нормативных актов.

Министерству молодежной политики поручено в срок до 31 марта 2025 года обеспечить все необходимые организационные мероприятия.

Организация заработает с 30 апреля текущего года.

Иван IV Грозный в 1565 году объявил о создании в стране личного царского удела — опричнины, в нее попали в основном северо-восточные земли страны. С помощью опричников монарх конфисковывал боярские и княжеские вотчины, передавая их дворянам-опричникам.

Опричниной изначально назывался удел, выделявшийся вдове умершего князя после раздела его владений. Все владения князя переходили к его наследникам по мужской линии, «опричь» (кроме) того, что выделялось вдове. Таким образом, слово «опричь», лежащее в основе понятия, буквально означает «кроме».

Иван Грозный хотел сделать Вологду столицей опричнины, в связи с чем приказал в том же 1565 году построить в городе крепость — Вологодский кремль. Спустя шесть лет опричнина, участники которой также боролись с предполагаемой изменой в среде боярско-княжеской знати, была упразднена.

Глава Вологодской области Георгий Филимонов ранее сообщил, что памятник царю Ивану IV установят на Кремлевской площади в Вологде. Глава региона объявил о запуске конкурса на эскиз памятника. Он будет проходить в течение февраля и марта, после чего специальная комиссия выберет победителя.

В прошлом году Филимонов рассказал о планах поставить монумент Иосифу Сталину, объяснив это «запросом» со стороны общества. 21 декабря памятник руководителю СССР был открыт. Его поставили на территории дома-музея «Вологодская ссылка» (в этом доме Сталин жил с декабря 1911 года по февраль 1912-го).