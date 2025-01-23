Губернатор рассказал, где в Вологде установят памятник Ивану Грозному
Памятник царю Ивану Грозному установят на Кремлевской площади в Вологде, сообщил глава Вологодской области Георгий Филимонов в телеграм-канале.
Губернатор также объявил о запуске конкурса на эскиз памятника. Он будет проходить в течение февраля и марта, после чего специальная комиссия выберет победителя.
«Для Ивана IV Вологда была местом воплощения амбициозных планов. Царь хотел превратить ее в столицу Русского государства», — написал Филимонов.
Кремлевская площадь, в свою очередь, также будет отремонтирована. Ее, как и расположенный рядом Вологодский кремль, отреставрирует компания «ФосАгро».
Иван Грозный хотел сделать Вологду столицей Опричнины, в связи с чем приказал в 1565 году построить в городе крепость — Вологодский кремль. Спустя шесть лет Опричнина была упразднена и царь остановил строительство.
О том, что в Вологде установят памятник Ивану Грозному, губернатор сообщил в октябре. Тогда же он рассказал о планах поставить монумент Иосифу Сталину, объяснив это «запросом» со стороны общества.
21 декабря памятник руководителю СССР был открыт. Его поставили на территории дома-музея «Вологодская ссылка», в котором Сталин жил с декабря 1911 года по февраль 1912-го.
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