В Вологде открыли памятник Иосифу Сталину
В Вологде открыли памятник руководителю СССР Иосифу Сталину, сообщил губернатор Георгий Филимонов в телеграм-канале.
О том, что в городе появится памятник Сталину, губернатор заявил в октябре. Установку монумента он объяснил «запросом» со стороны общества. Памятник поставили на территории дома-музея «Вологодская ссылка», в котором тот жил с декабря 1911 года по февраль 1912-го, говорил Филимонов.
В Вологде руководитель СССР провел несколько месяцев, он жил на втором этаже дома, сейчас это часть музея «Вологодская ссылка». Глава региона назвал Сталина «человеком, оставившим неизгладимый след в истории» России.
«Важно изжить навязанный извне комплекс неполноценности по поводу истории нашей страны. Мы обязаны ценить прошлое во всём многообразии, понимая и принимая в том числе и неоднозначные его страницы. Не случайно сегодня мы начали день с возложения цветов у памятника жертвам политических репрессий», — написал Филимонов в телеграм-канале.
Статую Сталина в шинели создал скульптор Константин Кубышкин, специализирующийся на установке монументов историческим личностям, среди которых памятники Екатерине II, Ахмату Кадырову и другим. В декабре ее поставили во дворе филиала музея «Вологодская ссылка», рядом со зданием правительства области. В одном из соседних домов по адресу: улица Марии Ульяновой, 33 Сталин прожил в ссылке с 1911 по 1912 год.
Агентство «Вологда Регион» анонсировало открытие памятника Сталину 18 декабря, но через несколько часов удалило новость со своего сайта и из всех аккаунтов в социальных сетях. Заведующая музеем «Вологодская ссылка» Анна Шалыгина рассказала РБК, что открытие перенесли на 21 декабря. По словам Шалыгиной, ей известно о 2,8 тыс. подписей на петиции против появления монумента в городе.
Это уже второй памятник, установленный руководителю СССР на этом месте. Первую скульптуру водрузили на территории филиала музея в 1930-е годы. В рамках борьбы с культом личности памятник убрали в конце 1950-х годов.
Летом Филимонов показал видео из приемной, в которой висят в том числе портреты Сталина, Владимира Ленина и Владимира Путина. На одной из картин губернатор пожимает руку Сталину. По его словам, это «концептуальный» подарок. Филимонов неоднократно делал репосты из телеграм-канала «Иосиф Сталин», где размещаются цитаты советского лидера.
Набиуллина рассказала о своих пожеланиях к Деду Морозу
Производитель алкоголя из КНДР подал заявку на регистрацию знака в России
В Краснодарском крае обнаружили повторные выбросы мазута
Рыльск в Курской области подвергся массированному обстрелу. Видео
Погибшему генералу Кириллову посмертно присвоено звание Героя России
Прогнозы на 2025 год от экономиста Михаила Задорнова
Как изменятся штрафы с 1 января. Инфографика
Хуснуллин оценил нехватку рабочей силы на стройках
Что будет с ценами на новостройки в 2025 году
Индекс финансового стресса для России приблизился к годовым максимумам
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов