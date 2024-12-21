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Общество ,  
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В Вологде открыли памятник Иосифу Сталину

Памятник установили на территории дома-музея «Вологодская ссылка», в котором Сталин жил с декабря 1911 года по февраль 1912-го. Филимонов объяснял появление монумента «запросом» со стороны общества

Георгий Филимонов во время открытия памятника Иосифу Сталину на территории филиала Вологодского государственного музея-заповедника &laquo;Вологодская ссылка&raquo;
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Георгий Филимонов во время открытия памятника Иосифу Сталину на территории филиала Вологодского государственного музея-заповедника &laquo;Вологодская ссылка&raquo;
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: filimonov_official / Telegram
Фото: filimonov_official / Telegram
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Георгий Филимонов во время открытия памятника Иосифу Сталину на территории филиала Вологодского государственного музея-заповедника &laquo;Вологодская ссылка&raquo;
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Георгий Филимонов во время открытия памятника Иосифу Сталину на территории филиала Вологодского государственного музея-заповедника &laquo;Вологодская ссылка&raquo;
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: filimonov_official / Telegram
Фото: filimonov_official / Telegram
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Георгий Филимонов во время открытия памятника Иосифу Сталину на территории филиала Вологодского государственного музея-заповедника «Вологодская ссылка»
(Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Георгий Филимонов во время открытия памятника Иосифу Сталину на территории филиала Вологодского государственного музея-заповедника «Вологодская ссылка»
(Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: filimonov_official / Telegram
Фото: filimonov_official / Telegram
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

В Вологде открыли памятник руководителю СССР Иосифу Сталину, сообщил губернатор Георгий Филимонов в телеграм-канале.

О том, что в городе появится памятник Сталину, губернатор заявил в октябре. Установку монумента он объяснил «запросом» со стороны общества. Памятник поставили на территории дома-музея «Вологодская ссылка», в котором тот жил с декабря 1911 года по февраль 1912-го, говорил Филимонов.

В Вологде руководитель СССР провел несколько месяцев, он жил на втором этаже дома, сейчас это часть музея «Вологодская ссылка». Глава региона назвал Сталина «человеком, оставившим неизгладимый след в истории» России.

В Находке установили памятник Сталину
Общество
Фото:kprf_vl / VK

«Важно изжить навязанный извне комплекс неполноценности по поводу истории нашей страны. Мы обязаны ценить прошлое во всём многообразии, понимая и принимая в том числе и неоднозначные его страницы. Не случайно сегодня мы начали день с возложения цветов у памятника жертвам политических репрессий», — написал Филимонов в телеграм-канале.

Статую Сталина в шинели создал скульптор Константин Кубышкин, специализирующийся на установке монументов историческим личностям, среди которых памятники Екатерине II, Ахмату Кадырову и другим. В декабре ее поставили во дворе филиала музея «Вологодская ссылка», рядом со зданием правительства области. В одном из соседних домов по адресу: улица Марии Ульяновой, 33 Сталин прожил в ссылке с 1911 по 1912 год.

Агентство «Вологда Регион» анонсировало открытие памятника Сталину 18 декабря, но через несколько часов удалило новость со своего сайта и из всех аккаунтов в социальных сетях. Заведующая музеем «Вологодская ссылка» Анна Шалыгина рассказала РБК, что открытие перенесли на 21 декабря. По словам Шалыгиной, ей известно о 2,8 тыс. подписей на петиции против появления монумента в городе.

Это уже второй памятник, установленный руководителю СССР на этом месте. Первую скульптуру водрузили на территории филиала музея в 1930-е годы. В рамках борьбы с культом личности памятник убрали в конце 1950-х годов.

Летом Филимонов показал видео из приемной, в которой висят в том числе портреты Сталина, Владимира Ленина и Владимира Путина. На одной из картин губернатор пожимает руку Сталину. По его словам, это «концептуальный» подарок. Филимонов неоднократно делал репосты из телеграм-канала «Иосиф Сталин», где размещаются цитаты советского лидера.

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