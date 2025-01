Глава Росмолодежи озвучил методы работы с поколением NEET в России

Порядка 4,7 млн молодых россиян по итогам 2023 года нигде не работали, не обучались и не проходили профессиональную подготовку. По словам главы Росмолодежи Григория Гурова, на формирование такого поколения повлияли цифровые технологии, изменившие восприятие работы и образования.

«Учитывая, что в стране около 37 млн молодых людей от 14–35 лет, это почти 13%. По данным Минтруда за 2023 год, из 1,6 млн выпускников не устроились работать 0,7 млн. Это не история про ленивых детей, а международная тенденция. В русскоязычной среде их называют поколение NEET», — рассказал Гуров в интервью «Парламентской газете».

NEET — это акроним от Not in Education, Employment or Training, то есть «не учусь, не работаю, не повышаю квалификацию» в переводе с английского.

Впервые был использован в Великобритании в конце XX века, но затем стал активно употребляться и в других странах, например в Японии и в Латинской Америке. В испаноязычных государствах вместо использования NEET чаще можно встретить аналогичный термин Nini (Ni-Ni).