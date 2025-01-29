Глава Росмолодежи озвучил методы работы с поколением NEET в России

Григорий Гуров (Фото: Пелагея Тихонова / РИА Новости)

Порядка 4,7 млн молодых россиян по итогам 2023 года нигде не работали, не обучались и не проходили профессиональную подготовку. По словам главы Росмолодежи Григория Гурова, на формирование такого поколения повлияли цифровые технологии, изменившие восприятие работы и образования.

«Учитывая, что в стране около 37 млн молодых людей от 14–35 лет, это почти 13%. По данным Минтруда за 2023 год, из 1,6 млн выпускников не устроились работать 0,7 млн. Это не история про ленивых детей, а международная тенденция. В русскоязычной среде их называют поколение NEET», — рассказал Гуров в интервью «Парламентской газете».

NEET — это акроним от Not in Education, Employment or Training, то есть «не учусь, не работаю, не повышаю квалификацию» в переводе с английского. Впервые был использован в Великобритании в конце XX века, но затем стал активно употребляться и в других странах, например в Японии и в Латинской Америке. В испаноязычных государствах вместо использования NEET чаще можно встретить аналогичный термин Nini (Ni-Ni).

Глава Росмолодежи назвал стратегической задачей ведомства и большим вызовом работу с неактивным населением. Он убежден, что ситуация с поколением NEET в России требует пристального внимания, а государство выступает с конкретными мерами решения этой проблемы.

Так, Гуров напомнил, что в стране разрабатывают стратегию развития образования. Он пояснил, что в этой деятельности заложено решение перспективной задачи: чтобы каждый ребенок получил доступ к траектории собственного развития, обрел свою профессию и внес вклад в развитие России.

«Стратегия должна укрепить единое образовательное пространство страны, показать новые возможности для развития и тем, кто еще не определился со своим будущим», — добавил глава Росмолодежи.

По словам Гурова, Росмолодежью совместно с Минобрнауки и Минпросвещения был разработан проект «Университетские смены», который рассказал о подготовке к следующему уровню обучения более 15 тыс. школьников в 107 вузах. В этом году планируется привлечь не менее 17 тыс. учеников.