Генерала Попова под конвоем привезут в суд в Тамбове

Иван Попов (Фото: AP / ТАСС)

Сотрудники ФСИН доставят экс-командующего 58-й общевойсковой армией генерал-майора Ивана Попова в Тамбовский гарнизонный военный суд, где будет рассмотрен вопрос об ужесточении меры пресечения для него. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

С ходатайством о замене домашнего ареста Попова на заключение под стражу в суд обратилась военная прокуратура из-за нарушения генерал-майором условий меры пресечения. В частности, по данным агентства, он отказал сотрудникам ГИБДД в прохождении медицинского освидетельствования, когда ехал из Тамбова в Москву.

«Коммерсантъ» пишет, что причиной обращения прокуратуры в суд стало то, что Попов без разрешения покидал Тамбов, где ведется следствие по его делу, и выезжал в Москву.

РБК обратился за комментарием к адвокату генерал-майора Сергею Буйновскому и направил запрос в Тамбовский гарнизонный военный суд.

Попова взяли под стражу в мае 2024 года, в июле его отпустили под домашний арест. Его обвиняют в служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК, до четырех лет лишения свободы) и мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК, до десяти лет лишения свободы).

Генерал-майора и других фигурантов дела считают причастными к хищению в 2023 году изделий металлопроката более чем на 114 млн руб., которые закупила запорожская военно-гражданская администрация. Продукцию вывезли со склада и реализовали третьим лицам в другом регионе. Попову вменяют служебный подлог, так как он подписал документы с ложной информацией о том, что металлопрокат поступил в армию. Генерал отрицает вину.