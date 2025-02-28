 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Вильфанд предупредил о температуре ниже нормы в ряде регионов

Температура ниже нормы будет на юге европейской части России, а также в регионах Нижней Волги и Дальнего Востока. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

«На самом юге европейской территории России, сюда входит Ставропольский край, юг Краснодарского края, а также на Нижней Волге температура в марте будет ниже нормы», — сказал он.

Метеоролог также ожидает температуру ниже нормы на Чукотке, в Магаданской области и на севере Камчатского края.

«Лыжню России» в Подмосковье перенесли из-за теплой погоды
Спорт
Фото:Михаил Терещенко / ТАСС

В то же время на севере европейской территории России температура в марте будет выше нормы, отметил Вильфанд. Речь идет о Москве и Московской области, а также о регионах Центрального федерального округа.

В конце февраля синоптик предупредил, что в европейской части России температура порой будет понижаться до минус десяти вплоть до 20 марта. «Не нужно торопиться прощаться с зимой», — сказал он. Однако снег может сойти раньше обычного времени.

Читайте РБК в Telegram.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Теги
Персоны
Роман Вильфанд прогноз погоды март Москва юг России Дальний Восток Гидрометцентр
Роман Вильфанд фото

Роман Вильфанд

ученый, метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России
13 июня 1948 года
Материалы по теме
Вильфанд не исключил возвращения морозов в европейской части России
Общество
Москвичам спрогнозировали положительную температурную аномалию к выходным
Общество
Температура в Европейской России впервые опустится ниже нормы в 2025 году
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 февраля
EUR ЦБ: 92,04 (+1,85) Инвестиции, 27 фев, 21:00 Курс доллара на 28 февраля
USD ЦБ: 87,7 (+1,77) Инвестиции, 27 фев, 21:00
Трамп сообщил, что впечатлен женой британского премьераПолитика, 06:46
Госдеп озвучил итоги встречи делегаций России и США в СтамбулеПолитика, 06:42
Вильфанд предупредил о температуре ниже нормы в ряде регионовОбщество, 06:28
Курс биткоина упал ниже $80 тыс.Финансы, 06:21
Представитель Депардье объяснил неуплату взносов в Союз кинематографистовТехнологии и медиа, 05:34
В Шереметьево спустя час сняли ограничения на полетыПолитика, 05:28
Генпрокурор обвинила ФБР в сокрытии тысяч страниц по делу ЭпштейнаОбщество, 05:14
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Стармер не ответил, может ли Британия сама «справиться с Россией»Политика, 04:58
Никарагуа объявила о выходе из СПЧ ООНПолитика, 04:25
Трамп заявил о поддержке принципа коллективной обороны НАТОПолитика, 04:08
КНДР объявила о запуске стратегической крылатой ракетыПолитика, 03:37
В аэропорту Шереметьево ввели ограничения на полетыПолитика, 03:15
Трамп заявил, что уважает ЗеленскогоПолитика, 03:11
OpenAI представила новую модель ИИТехнологии и медиа, 03:06