Вильфанд предупредил о температуре ниже нормы в ряде регионов

Температура ниже нормы будет на юге европейской части России, а также в регионах Нижней Волги и Дальнего Востока. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

«На самом юге европейской территории России, сюда входит Ставропольский край, юг Краснодарского края, а также на Нижней Волге температура в марте будет ниже нормы», — сказал он.

Метеоролог также ожидает температуру ниже нормы на Чукотке, в Магаданской области и на севере Камчатского края.

В то же время на севере европейской территории России температура в марте будет выше нормы, отметил Вильфанд. Речь идет о Москве и Московской области, а также о регионах Центрального федерального округа.

В конце февраля синоптик предупредил, что в европейской части России температура порой будет понижаться до минус десяти вплоть до 20 марта. «Не нужно торопиться прощаться с зимой», — сказал он. Однако снег может сойти раньше обычного времени.