 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье


 

Спорт ,  
0 

«Лыжню России» в Подмосковье перенесли из-за теплой погоды

Мероприятие должно было состояться 8 февраля в Химках, новая дата будет назначена позже
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Традиционный старт «Лыжни России» в Московской области перенесли в связи с неблагоприятными погодными условиями. Об этом сообщается на сайте министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Предполагалось, что старт состоится 8 февраля на трассе Олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная» в Химках. Новая дата проведения мероприятия будет назначена позже.

«Установившаяся в регионе теплая погода не позволяет обеспечить качественную подготовку трассы для проведения самого массового старта страны», — говорится в сообщении министерства.

Всероссийская массовая гонка «Лыжня России» проводится ежегодно с 1982 года и является самым масштабным по количеству участников и географическому охвату зимним спортивным мероприятием в стране.

Организаторами мероприятия выступают Министерство спорта России и Федерация лыжных гонок России при поддержке органов исполнительной власти субъектов страны в области физической культуры и спорта.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Мединский: «Я слушаю Пугачеву, она была голосом своего времени»

На борту упавшего самолета были чемпионы мира по фигурному катанию из России

Момент столкновения самолета с военным вертолетом в США попал на видео

Трамп раскритиковал действия пилотов и диспетчеров после авиакатастрофы

Призер чемпионата СССР в парном катании была на борту разбившегося самолета

Художник-постановщик «Ёжика в тумане» подала в суд на ЦБ

Власти Мексики обратились к Google из-за указа Трампа о переименовании залива

РБК запускает винный салон. Расписание

В Москве задержали несколько бывших заместителей Чубайса

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

В России снимут полнометражный фильм по «Острову сокровищ»
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
лыжи Лыжня России Московская область


 

Материалы по теме
Лыжник Большунов выиграл первую гонку в сезоне
Спорт
Глава FIS поддержал допуск российских лыжников в нейтральном статусе
Спорт
Губерниев после жалоб Кулешовой сравнил лыжницу с крепостной крестьянкой
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 31 января
EUR ЦБ: 102,78 (+0,37) Инвестиции, 30 янв, 18:27 Курс доллара на 31 января
USD ЦБ: 98,01 (-0,01) Инвестиции, 30 янв, 18:27
В США раскрыли, почему вертолет тренировался в загруженном ВашингтонеОбщество, 15:31
Названы округа Москвы, где за квартал снизились цены на вторичное жильеНедвижимость, 15:26
Аркадий Ротенберг заявил об отсутствии интереса к ДомодедовоБизнес, 15:24
7 навыков критического мышления, без которых не выжить,  — Fast CompanyPro, 15:23
Первый номер драфта НХЛ 2012 года впервые сыграет в Матче звезд КХЛСпорт, 15:22
Пашинян заявил, что ему больше не о чем спорить с ЛукашенкоПолитика, 15:20
Песков заявил о русофобии среди политиков Чехии и других странПолитика, 15:15
Тайм-менеджмент: как больше успевать и не выгореть
От простых техник до сложных систем управления
Подробнее об интенсиве
Собянин рассказал, каким будет цирк на Вернадского после реконструкцииНедвижимость, 14:57
Сколько стоит взломать ваш бизнес. ТестРБК и Кибериспытание, 14:55
Технологии, экология и человек: как устроены города будущегоТренды, 14:54
У ряда пользователей macOS возникли проблемы в активации Microsoft OfficeТехнологии и медиа, 14:49
Продавцы алкоголя в Британии забили тревогу из-за новой системы акцизовВино, 14:46
«Манчестер Сити» сыграет с «Реалом» в плей-офф ЛЧ четвертый раз подрядСпорт, 14:40
Главу Федерации фигурного катания Москвы заочно арестовалиСпорт, 14:31