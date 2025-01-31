«Лыжню России» в Подмосковье перенесли из-за теплой погоды
Традиционный старт «Лыжни России» в Московской области перенесли в связи с неблагоприятными погодными условиями. Об этом сообщается на сайте министерства физической культуры и спорта Подмосковья.
Предполагалось, что старт состоится 8 февраля на трассе Олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная» в Химках. Новая дата проведения мероприятия будет назначена позже.
«Установившаяся в регионе теплая погода не позволяет обеспечить качественную подготовку трассы для проведения самого массового старта страны», — говорится в сообщении министерства.
Всероссийская массовая гонка «Лыжня России» проводится ежегодно с 1982 года и является самым масштабным по количеству участников и географическому охвату зимним спортивным мероприятием в стране.
Организаторами мероприятия выступают Министерство спорта России и Федерация лыжных гонок России при поддержке органов исполнительной власти субъектов страны в области физической культуры и спорта.
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