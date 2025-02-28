Стармер не ответил, может ли Британия сама «справиться с Россией»

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер не ответил на вопрос президента США Дональда Трампа о способности Великобритании «справиться с Россией» самостоятельно, передает The New York Times (NYT).

«Могли бы вы справиться с Россией самостоятельно?» — обратился Трамп к Стармеру.

В комнате прозвучал «неловкий смех», отмечает издание.

До этого американского лидера спросили, придут ли американцы на помощь, если британцы отправят миротворческие войска на Украину, а Россия откажется от мирного соглашения. Как пишет NYT, республиканец сначала сказал «нет» («Они прекрасно могут о себе позаботиться»), затем «да» («Если им понадобится помощь, я всегда буду с британцами»), а затем снова — «нет» («Им не нужна помощь»).

27 февраля Стармер и Трамп встретились, чтобы в том числе обсудить конфликт на Украине. В ходе беседы британский премьер выразил готовность отправить в страну войска и авиацию для поддержания мира.

Американский президент заявил накануне, что миротворцы должны быть размещены в формате, который будет приемлем для всех. Он также сообщил, что задал президенту России Владимиру Путину вопрос о присутствии на Украине европейских миротворческих сил. По словам Трампа, у российского лидера «с этим нет проблем».

Москва считает неприемлемым появление на Украине войск НАТО, даже «под чужим флагом, под флагом Евросоюза или национальными флагами», об этом говорил глава российского МИДа Сергей Лавров.