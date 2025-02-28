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Военная операция на Украине ,  
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Трамп заявил, что уважает Зеленского

Дональд Трамп заявил, что уважает Владимира Зеленского
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом

Президент США Дональд Трамп заявил о своем уважении к украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, сообщает The Independent.

«Я испытываю к нему большое уважение», — сказал Трамп о Зеленском на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

По словам американского лидера, США дали Украине много снаряжения и денег, но украинцы «сражались очень храбро, как ни крути, они действительно сражались».

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Политика
Владимир Зеленский

На этой пресс-конференции Трамп также заявил, что «не поверил» в то, что ранее назвал украинского лидера Владимира Зеленского диктатором. «Я это сказал? Не могу поверить, что я это сказал», — ответил президент США на вопрос репортера о том, по-прежнему ли он считает Зеленского диктатором.

Трамп назвал Зеленского «диктатором без выборов» 19 февраля. По словам американского лидера, президент Украины отказывается проводить выборы, хотя его рейтинг составляет 4%.

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Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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