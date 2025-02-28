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Военная операция на Украине ,  
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Трамп вновь пообещал помочь Украине с возвращением территорий

Трамп анонсировал обсуждение вопроса о возвращении территорий Украине
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Военная операция на Украине
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Возвращение Трампа в Белый дом

Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что постарается помочь Киеву «вернуть как можно больше» утраченных территорий. Об этом он сказал на встрече с британским премьером Киром Стармером, его слова приводит ABC News.

«Они долго и упорно сражаются на поле боя, и мы будем это обсуждать, и мы обязательно постараемся вернуть как можно больше», — сказал Трамп.

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Американский лидер считает, что мирная сделка будет заключена и что президент России Владимир Путин не нарушит ее.

На этой неделе Трамп пообещал сделать все, чтобы «заключить лучшую сделку для обеих сторон». «Но для Украины мы очень постараемся заключить такую сделку, чтобы вернуть как можно больше, насколько это будет возможно», — заверил он.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что вошедшие в состав России территории являются «неотъемлемой частью» России, «это абсолютно не оспоримый факт и не обсуждаемый факт». Вывод украинских войск из Донбасса, Запорожской и Херсонской областей Владимир Путин называл одним из условий для начала мирных переговоров с Киевом.

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Дональд Трамп конфликт на Украине
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Кир Стармер фото

Кир Стармер

политик, премьер-министр Великобритании
2 сентября 1962 года
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