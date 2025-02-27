Песков заявил, что принадлежность новых регионов к России не обсуждается

Виды Донецка (Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС)

Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области, Крым и Севастополь являются неотъемлемой частью России, это не обсуждается, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Его спросили, как бы он оценил сюжет «России 1», в котором президент США Дональд Трамп на вопрос о возвращении территорий Украине предложил журналистам пойти и самим попробовать отвоевать их.

Песков ответил, что не видел этот сюжет и не может его прокомментировать.

«Но послушайте, те территории, которые стали субъектами Российской Федерации, которые записаны в Конституции нашей страны и являются неотъемлемой частью нашей страны России, — это абсолютно не оспоримый факт и не обсуждаемый факт», — отметил он.

Накануне, 26 февраля, на первом заседании кабинета министров Трамп заявил, что США очень постараются помочь Украине вернуть как можно больше утраченных территорий. На вопрос, должен ли будет российский президент Владимир Путин пойти на уступки, Трамп ответил: «Да. Ему придется». Он отказался уточнить, какие именно уступки имеет в виду, но добавил, что Украина «может забыть» о НАТО.

Российская сторона исключает возможность территориальных уступок в пользу Украины и требует от нее для прекращения конфликта вывести войска из контролируемых частей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, а также признать их утрату; Киев отказывается.