Каллас поддержала отказ Украины провести выборы во время военных действий

Владимир Зеленский (Фото: Анатолий Степанов / Reuters)

Евросоюз поддержал отказ президента Украины Владимира Зеленского провести выборы во время военных действий, заявила глава евродипломатии Кая Каллас по прибытии на встречу глав МИД ЕС.

«На выборах мы сражаемся друг с другом, а здесь [на Украине] ситуация, когда есть внешний враг и надо направить все силы против него», — сказала Каллас.

К проведению выборов на Украине призвал американский президент Дональд Трамп. Несколькими днями ранее он также назвал Зеленского диктатором и сказал, что у него низкий рейтинг одобрения среди населения — 4%.

Каллас заявила, что в заявлениях Трампа «очень широко представлены российские нарративы».

Ранее Зеленский привел данные статистики, согласно которым на начало февраля рейтинг доверия к нему на Украине составляет 57%. Он назвал информацию о низких результатах «дезинформацией России» и пообещал провести выборы после окончания боевых действий.

Президент России Владимир Путин заявил, что Зеленский — нелегитимный президент, ссылаясь на то, что его формальный срок полномочий на посту украинского лидера истек в мае 2024 года. Выборы в стране отменили из-за военного положения: закон о его правовом режиме (ст. 19) прямо запрещает в этих условиях менять Конституцию, избирать президента, Раду и органы местного самоуправления.