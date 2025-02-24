Каллас поддержала отказ Украины провести выборы во время военных действий
Евросоюз поддержал отказ президента Украины Владимира Зеленского провести выборы во время военных действий, заявила глава евродипломатии Кая Каллас по прибытии на встречу глав МИД ЕС.
«На выборах мы сражаемся друг с другом, а здесь [на Украине] ситуация, когда есть внешний враг и надо направить все силы против него», — сказала Каллас.
К проведению выборов на Украине призвал американский президент Дональд Трамп. Несколькими днями ранее он также назвал Зеленского диктатором и сказал, что у него низкий рейтинг одобрения среди населения — 4%.
Каллас заявила, что в заявлениях Трампа «очень широко представлены российские нарративы».
Ранее Зеленский привел данные статистики, согласно которым на начало февраля рейтинг доверия к нему на Украине составляет 57%. Он назвал информацию о низких результатах «дезинформацией России» и пообещал провести выборы после окончания боевых действий.
Президент России Владимир Путин заявил, что Зеленский — нелегитимный президент, ссылаясь на то, что его формальный срок полномочий на посту украинского лидера истек в мае 2024 года. Выборы в стране отменили из-за военного положения: закон о его правовом режиме (ст. 19) прямо запрещает в этих условиях менять Конституцию, избирать президента, Раду и органы местного самоуправления.
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